Украинские хакеры испортили россиянам выходной

Пока украинцы прячутся в подвалах от обстрелов россиян, в России жизнь течет рекой. Поэтому украинские хакеры решили хоть немного испортить россиянам настроение

Хакеры атакуют российские сервисы / Фото: Коллаж: Сегодня

Для этого они атаковали популярные сервисы обслуживания, которыми так часто пользуются в выходной день.

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Сначала они навалились на сервисы по доставке еды. Любителям побаловать себя вкусняшками пришлось самостоятельно идти в магазин и стоять в очереди. Это при условии, что любимый магазин или ресторан еще не ушел с рынка.

Затем целью хакеров стали новостные сайты. А завершили выходной день для россиян блокировкой работы кинотеатров и сервисов по онлайн-бронировании билетов.

Так что у россиян появилось много свободного времени, чтобы постоять в очереди в обменник или за туалетной бумагой.