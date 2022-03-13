Украинские хакеры испортили россиянам выходной

Для этого они атаковали популярные сервисы обслуживания, которыми так часто пользуются в выходной день.
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Сначала они навалились на сервисы по доставке еды. Любителям побаловать себя вкусняшками пришлось самостоятельно идти в магазин и стоять в очереди. Это при условии, что любимый магазин или ресторан еще не ушел с рынка.
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Затем целью хакеров стали новостные сайты. А завершили выходной день для россиян блокировкой работы кинотеатров и сервисов по онлайн-бронировании билетов.
Так что у россиян появилось много свободного времени, чтобы постоять в очереди в обменник или за туалетной бумагой.
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