В Twitter выложили снимок столкновения двух галактик

В результате межгалактической катастрофы образовалась новая галактика под названием NGC 7727

В сеть выложили фото столкновения галактик

Европейская Южная Обсерватория выложила в Twitter снимок последствий столкновения двух галактик.

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Фотографию сделали телескопом ESO VLT из Чили. В результате межгалактической "аварии" образовалась новая галактика под названием NGC 7727, из двух меньших.

Галактика находится в 89 млн световых лет от Земли, она расположилась в созвездии Водолея.

Новосозданный объект имеет неправильную форму, а также звездные потоки в периферийных областях.

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Напомним, ранее сообщалось, что астероид сильнее атомной бомбы приблизится к Земле в декабре 2021 года.

Кроме того, ученые призвали защитить Землю от вторжения инопланетных организмов.