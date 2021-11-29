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СЕГОДНЯ Техно

В Twitter выложили снимок столкновения двух галактик

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
29 ноября, 13:45
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В результате межгалактической катастрофы образовалась новая галактика под названием NGC 7727
В сеть выложили фото столкновения галактик
В сеть выложили фото столкновения галактик

Европейская Южная Обсерватория выложила в Twitter снимок последствий столкновения двух галактик.

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Фотографию сделали телескопом ESO VLT из Чили. В результате межгалактической "аварии" образовалась новая галактика под названием NGC 7727, из двух меньших.

Галактика находится в 89 млн световых лет от Земли, она расположилась в созвездии Водолея.

Новосозданный объект имеет неправильную форму, а также звездные потоки в периферийных областях.

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Напомним, ранее сообщалось, что астероид сильнее атомной бомбы приблизится к Земле в декабре 2021 года.

Кроме того, ученые призвали защитить Землю от вторжения инопланетных организмов.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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