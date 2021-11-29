У Twitter виклали знімок зіткнення двох галактик

Внаслідок міжгалактичної катастрофи утворилася нова галактика під назвою NGC 7727

У мережу виклали фото зіткнення галактик

Європейська Південна Обсерваторія виклала у Twitter знімок наслідків зіткнення двох галактик.

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Фотографію зробили телескопом ESO VLT із Чилі. В результаті міжгалактичної "аварії" утворилася нова галактика під назвою NGC 7727, із двох менших.

Галактика знаходиться в 89 млн світлових років від Землі, вона розташувалася в сузір'ї Водолія.

Новостворений об'єкт має неправильну форму, а також зіркові потоки у периферійних областях.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що астероїд сильніший за атомну бомбу наблизиться до Землі у грудні 2021 року.

Крім того, вчені закликали захистити Землю від вторгнення інопланетних організмів .