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СЬОГОДНІ Техно

У Twitter виклали знімок зіткнення двох галактик

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
29 листопада, 13:45
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Внаслідок міжгалактичної катастрофи утворилася нова галактика під назвою NGC 7727
У мережу виклали фото зіткнення галактик
У мережу виклали фото зіткнення галактик

Європейська Південна Обсерваторія виклала у Twitter знімок наслідків зіткнення двох галактик.

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Фотографію зробили телескопом ESO VLT із Чилі. В результаті міжгалактичної "аварії" утворилася нова галактика під назвою NGC 7727, із двох менших.

Галактика знаходиться в 89 млн світлових років від Землі, вона розташувалася в сузір'ї Водолія.

Новостворений об'єкт має неправильну форму, а також зіркові потоки у периферійних областях.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що астероїд сильніший за атомну бомбу наблизиться до Землі у грудні 2021 року.

Крім того, вчені закликали захистити Землю від вторгнення інопланетних організмів .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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