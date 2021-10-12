Instagram будет предупреждать о сбоях в соцсети

Instagram тестирует новую функцию, которая будет предупреждать пользователей, когда у сервиса возникнут серьезные технические проблемы

Instagram тестирует новую функцию / Фото: Instagram, REUTERS

В Instagram сделали выводы после недавнего глобального сбоя социальной сети. Теперь предупреждение будет отображаться как уведомление в ленте активности пользователей.

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"Мы не будем отправлять уведомление каждый раз, когда произойдет сбой, но, когда мы увидим, что люди сбиты с толку и ищут ответы, мы определим, может ли что-то подобное помочь прояснить ситуацию", – говорят в компании.

В настоящее время компания тестирует эту функцию в США и, возможно, позже расширит ее во всем мире.

Ранее мы писали, что Instagram будет предупреждать подростков о вредоносном контенте. Facebook отреагировал на обвинения в игнорировании воздействия Instagram на психическое здоровье подростков. В компании обещают исправить ситуацию.