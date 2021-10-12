Техно
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Босния: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Техно

Instagram будет предупреждать о сбоях в соцсети

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
12 октября, 14:08
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Instagram тестирует новую функцию, которая будет предупреждать пользователей, когда у сервиса возникнут серьезные технические проблемы
Instagram тестирует новую функцию
Instagram тестирует новую функцию / Фото: Instagram, REUTERS

В Instagram сделали выводы после недавнего глобального сбоя социальной сети. Теперь предупреждение будет отображаться как уведомление в ленте активности пользователей.

Читайте также: Facebook, политика и суицид – есть ли повод для радости из-за сбоя соцсетей

Реклама

"Мы не будем отправлять уведомление каждый раз, когда произойдет сбой, но, когда мы увидим, что люди сбиты с толку и ищут ответы, мы определим, может ли что-то подобное помочь прояснить ситуацию", – говорят в компании.

В настоящее время компания тестирует эту функцию в США и, возможно, позже расширит ее во всем мире.

Ранее мы писали, что Instagram будет предупреждать подростков о вредоносном контенте. Facebook отреагировал на обвинения в игнорировании воздействия Instagram на психическое здоровье подростков. В компании обещают исправить ситуацию.

Реклама

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Красота космоса
Лучшие астрономические фото
Фото кольцевого солнечного затмения в Тибете выиграло главную награду
Победители в других номинациях
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Опрос
Цитата дня

Рабочие места с предприятий и из офиса перенесут в дом — это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации Третьей волны

Элвин Тофлер «Третья волна», 1980 Американский футуролог, социолог, философ
Тест-драйв
Самый дорогой спорткар Киева
14 тысяч гривен за 60 минут
И как оно?
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять