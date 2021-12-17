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Следы жизни на Марсе: на Красной планете нашли органику

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
17 декабря, 13:04
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Марсоход NASA Perseverance обнаружил углеродсодержащие вещества в горных породах на дне кратера Езеро
Органику с Марса доставят на Землю через 10 лет
Органику с Марса доставят на Землю через 10 лет / Фото: NASA, Pixabay

На самом деле это еще не доказательство того, что на Марсе существовала жизнь, но шанс прояснить этот вопрос значительно вырос.

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Образцы будут доставлены на Землю в 2031 году, после чего ученые смогут из дополнительно исследовать, пишет Space.

Органические вещества можно производить как биологическими, так и небиологическими способами, но геологические породы с Марса могут привести к научным прорывам и открытиям.

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Марсоход Perseverance преследует две основные цели: поиск признаков древней жизни и сбор материала для отправки его на Землю.

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Последние найденные породы – не единственная находка органики: марсоход Curiosity также обнаружил такие вещества на своей посадочной площадке в кратере Гейла.

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Напомним, ранее Илон Маск рассказал журналистам, как именно видит колонизацию Марса.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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