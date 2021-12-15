Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Техно

Жизнь на Красной планете: самый большой парашют для Марса прошел испытания

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
15 декабря, 14:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Самый большой парашют, установленный для полета на Марсе, успешно проверили на падение с большой высоты
На Марсе попробуют поискать жизнь еще раз - в 2023 году
На Марсе попробуют поискать жизнь еще раз - в 2023 году / Фото: ESA

Эти испытания являются важной основой, чтобы подготовить миссию ExoMars для поиска следов жизни на Красной планете к запуску в 2022 году.

Читайте также: Пыльные бури и Солнце: как Марс остался без воды

Реклама

Падение испытали в Орегоне 21 ноября и 3 декабря, в 2023 году марсоход ExoMars Rosalind Franklin и посадочный модуль Kazachok должны попасть на поверхность Марса, пишет ESA.

После девяти месяцев межпланетного рейса аппарат с марсоходом и платформой будет выпущен в марсианскую атмосферу со скоростью 21 тыс. км в час.

Реклама

Читайте также: Минус CO2: Илон Маск добудет топливо для своих ракет из атмосферы

Для замедления требуется термозащитный экран, два основных парашюта и ретро-ракетная силовая установка, срабатывающая за 30 секунд до приземления.

Реклама

Миссия ExoMars будет запущена на ракете Протон-М с космодрома Байконур в Казахстане, в период с 20 сентября по 1 октября 2022 года.

Читайте также: Ржавчина и сияющее Солнце: Curiosity снял потрясающее фото пейзажа на Марсе

После безопасной посадки в июне 2023 года марсоход выберет интересные участки для бурения под поверхностью для поиска следов жизни в них.

Напомним, ранее мы писали, что на Венеру отправят зонд для поиска жизни в ее облаках.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять