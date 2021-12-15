Жизнь на Красной планете: самый большой парашют для Марса прошел испытания

Самый большой парашют, установленный для полета на Марсе, успешно проверили на падение с большой высоты

На Марсе попробуют поискать жизнь еще раз - в 2023 году / Фото: ESA

Эти испытания являются важной основой, чтобы подготовить миссию ExoMars для поиска следов жизни на Красной планете к запуску в 2022 году.

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Падение испытали в Орегоне 21 ноября и 3 декабря, в 2023 году марсоход ExoMars Rosalind Franklin и посадочный модуль Kazachok должны попасть на поверхность Марса, пишет ESA.

После девяти месяцев межпланетного рейса аппарат с марсоходом и платформой будет выпущен в марсианскую атмосферу со скоростью 21 тыс. км в час.

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Для замедления требуется термозащитный экран, два основных парашюта и ретро-ракетная силовая установка, срабатывающая за 30 секунд до приземления.

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Миссия ExoMars будет запущена на ракете Протон-М с космодрома Байконур в Казахстане, в период с 20 сентября по 1 октября 2022 года.

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После безопасной посадки в июне 2023 года марсоход выберет интересные участки для бурения под поверхностью для поиска следов жизни в них.

Напомним, ранее мы писали, что на Венеру отправят зонд для поиска жизни в ее облаках.