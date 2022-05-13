Поставил Twitter на паузу: сделки может не быть – заявление Илона Маска приводит к падению акций соцсети

Илон Маск, магнат технобизнеса заявил, что его сделка по покупке Twitter временно приостановлена. Сразу же акции соцсети стали падать в цене, а компании Tesla – расти

Сделки может и не быть, заявление Илона Маска приводят к падению акций Twitter / Фото: Getty Images, unsplash.com

Илон Маск говорит, что его сделка по покупке Twitter "временно приостановлена". Это произошло после того, как социальная сеть "сообщила", что фальшивые или спам-аккаунты составляют менее 5 процентов от ее 226 миллионов монетизируемых ежедневных активных пользователей.

Маск / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

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Сам же генеральный директор Tesla, который еще недавно предложил купить Twitter за 44 миллиарда долларов, разместил в Твиттере ссылку на отчет Reuters от 2 мая о регистрации Twitter. Маск заявил, что хочет увидеть расчеты компании.

Сделка Twitter временно приостановлена ​​в ожидании подробностей, подтверждающих расчеты, согласно которым спамовые/фальшивые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей, — написал Маск в Твиттере.

Однако в последующем своем твите он добавил, что " все еще привержен этому приобретению", предполагая, что сделка продолжится после того, как Twitter предоставит удовлетворительную информацию о своих цифрах.

Цена акций Twitter упала на 20 процентов сразу после новости об удержании сделки

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В итоге цена акций Twitter упала на 20 процентов сразу после новости об удержании сделки, в то время как Tesla, гендиректором которой является Илон Маск, выросла на 6 процентов.

Приостановка сделки представляет собой последний удар по попытке Маска захватить эту из социальных сетей. Первоначально компания объявила о так называемой мере "ядовитой пилюли", чтобы предотвратить поглощение, прежде чем в конце апреля согласилась на выкуп.

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