Поставив Twitter на паузу: угоди може не бути – заява Ілона Маска призводить до падіння акцій соцмережі

Ілон Маск, магнат технобізнесу заявив, що його угоду з придбання Twitter тимчасово припинено. Відразу акції соцмережі стали падати в ціні, а компанії Tesla – зростати

Угоди може і не бути, заява Ілона Маска призводять до падіння акцій Twitter / Фото: Getty Images,

Ілон Маск каже, що його угоду з придбання Twitter "тимчасово припинено". Це сталося після того, як соціальна мережа "повідомила", що фальшиві або спам-акаунти складають менше 5 відсотків від її 226 мільйонів щоденних активних користувачів, що монетизуються.

Маск / Фото: Колаж: Сьогодні

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Сам же генеральний директор Tesla, який ще недавно запропонував купити Twitter за 44 мільярди доларів , розмістив у Твіттері посилання на звіт Reuters від 2 травня про реєстрацію Twitter Маск заявив, що хоче побачити розрахунки компанії.

Угода Twitter тимчасово призупинена в очікуванні подробиць, що підтверджують розрахунки, згідно з якими спамові/фальшиві облікові записи справді становлять менше 5% користувачів, – написав Маск у Твіттері.

Однак у подальшому своєму твіті він додав, що "все ще прихильний до цього придбання", припускаючи, що угода продовжиться після того, як Twitter надасть задовільну інформацію про свої цифри.

Ціна акцій Twitter впала на 20 відсотків відразу після новини про утримання угоди

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В підсумку ціна акцій Twitter впала на 20 відсотків одразу після новини про утримання угоди, тоді як Tesla, гендиректором якої є Ілон Маск, зросла на 6 відсотків.

Призупинення угоди є останнім ударом по спробі Маска захопити цю із соціальних мереж. Спочатку компанія оголосила про так звану міру "отруйної пігулки", щоб запобігти поглинанню, перш ніж наприкінці квітня погодилася на викуп.

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