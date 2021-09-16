Техно
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Что рассмотрит СНБО? Что рассмотрит СНБО? 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Буде-Глимт - Заря: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Техно

Попали в футбольную трансляцию: как SpaceX отправил в космос миллиардера и троих счастливчиков

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
16 сентября, 16:03
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стартовала первая гражданская космическая миссия Inspiration4. Компании SpaceX Илона Маска отправила на орбиту четверых гражданских. Их цель – изучить космос
Миссия Inspiration4 отправилась в космос
Миссия Inspiration4 отправилась в космос / Фото: REUTERS

В состав экипажа Inspiration4 вошел командир и организатор полета американский миллиардер Джаред Айзекман, а также три счастливчика, выигравших в лотерее. Подробнее о миссии Inspiration4.

Окно для запуска открылось в 9 часов вечера по Киеву, но фактически запуск состоялся в полчетвертого утра из Космического центра Кеннеди во Флориде.

Реклама

Запуск миссии Inspiration4
Запуск миссии Inspiration4 / Фото: REUTERS

Капсула Crew Dragon отправилась в космос с помощью ракета-носителя Falcon-9. В космосе экипаж проведет три дня, после чего вернется на землю.

Кстати, запуск мисси попал в трансляцию матча регулярного чемпионата MLS между Орландо Сити и Монреаль. Выглядит действительно красиво!

Реклама

Кстати, популярный блогер и видеомонтажер Зак Кинг обыграл запуск миссии Inspiration4 в своем новом комическом ролике.

Какая задача миссии Inspiration4

Команда проведет эксперименты, призванные расширить знания о Вселенной. Грузоподъемность Crew Dragon будет предназначена как для предметов первой необходимости для экипажа, так и для научного оборудования, предназначенного для исследований и экспериментов в условиях микрогравитации. Ранее мы писали, что Илон Маск будет изучать космос с помощью продукции Apple.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Больше новостей
Хосты из будущего
Мулы
Неожиданные события, которые не только лежат за пределами наших знаний, но и за пределами нашего понимания того, как устроен мир
Просвещаться
Автомобильный гороскоп
Какой ты автомобиль?
Узнать
Цитата дня

Рабочие места с предприятий и из офиса перенесут в дом — это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации Третьей волны

Элвин Тофлер «Третья волна», 1980 Американский футуролог, социолог, философ
Самые популярные в Украине

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го поколения)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Самый дорогой спорткар Киева
14 тысяч гривен за 60 минут
И как оно?
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять