Попали в футбольную трансляцию: как SpaceX отправил в космос миллиардера и троих счастливчиков

Стартовала первая гражданская космическая миссия Inspiration4. Компании SpaceX Илона Маска отправила на орбиту четверых гражданских. Их цель – изучить космос

Миссия Inspiration4 отправилась в космос / Фото: REUTERS

В состав экипажа Inspiration4 вошел командир и организатор полета американский миллиардер Джаред Айзекман, а также три счастливчика, выигравших в лотерее. Подробнее о миссии Inspiration4.

Окно для запуска открылось в 9 часов вечера по Киеву, но фактически запуск состоялся в полчетвертого утра из Космического центра Кеннеди во Флориде.

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Запуск миссии Inspiration4 / Фото: REUTERS

Капсула Crew Dragon отправилась в космос с помощью ракета-носителя Falcon-9. В космосе экипаж проведет три дня, после чего вернется на землю.

Кстати, запуск мисси попал в трансляцию матча регулярного чемпионата MLS между Орландо Сити и Монреаль. Выглядит действительно красиво!

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Кстати, популярный блогер и видеомонтажер Зак Кинг обыграл запуск миссии Inspiration4 в своем новом комическом ролике.

Какая задача миссии Inspiration4

Команда проведет эксперименты, призванные расширить знания о Вселенной. Грузоподъемность Crew Dragon будет предназначена как для предметов первой необходимости для экипажа, так и для научного оборудования, предназначенного для исследований и экспериментов в условиях микрогравитации. Ранее мы писали, что Илон Маск будет изучать космос с помощью продукции Apple.