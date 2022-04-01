Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

В России запретили покупать иностранное ПО, зато разрешили воровать

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 апреля, 12:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
К 2025 году в России не должно остаться иностранного ПО даже на критических объектах
Российским компаниям запрещают покупать иностранное ПО
Российским компаниям запрещают покупать иностранное ПО / Фото: Pixabay

Уникальная ситуация сложилась в российской IT-сфере. Российским госзаказчикам запретили покупать иностранное программное обеспечение, теперь покупки придется согласовывать с Кабмином РФ.

Читайте также: Цифровая блокада продолжается: какие санкции ввели против России за последние сутки

Реклама

Ограничения введены якобы с целью поддержки отечественного производителя, пострадавшего от санкций.

Эта норма вступает в силу с 31 марта 2022 года, а начиная с 1 января 2025 года использовать купленное за рубежом оборудование будет полностью запрещено.

Но в то же время некоторое время назад в России легализовали продажу отдельных видов продукции без разрешения правообладателя, другими словами – узаконили контрабанду.

Реклама

В список "разрешенной контрабанды" попала иностранная техника и продукты интеллектуальной деятельности.

Получается, что покупать ПО запрещено, зато вполне "законно" можно его своровать.

Кстати, еще в первые дни войны в Украине, когда международные компании начали повально покидать России, правительство РФ разблокировал популярный торрент-трекер, чтобы был доступ к пиратскому контенту.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша В России запретили покупать иностранное ПО, зато разрешили воровать Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Больно смотреть: разрушенный Мариуполь показали на спутниковых снимках Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Кто еще
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Цифровое успокоительное
Уничтожай врага!
Управлять "Байрактаром"
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

45136.13

Binance Coin (BNB)

427.82

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

122.56

Theta (THETA)

4.06

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять