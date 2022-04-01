В России запретили покупать иностранное ПО, зато разрешили воровать

К 2025 году в России не должно остаться иностранного ПО даже на критических объектах

Российским компаниям запрещают покупать иностранное ПО / Фото: Pixabay

Уникальная ситуация сложилась в российской IT-сфере. Российским госзаказчикам запретили покупать иностранное программное обеспечение, теперь покупки придется согласовывать с Кабмином РФ.

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Ограничения введены якобы с целью поддержки отечественного производителя, пострадавшего от санкций.

Эта норма вступает в силу с 31 марта 2022 года, а начиная с 1 января 2025 года использовать купленное за рубежом оборудование будет полностью запрещено.

Но в то же время некоторое время назад в России легализовали продажу отдельных видов продукции без разрешения правообладателя, другими словами – узаконили контрабанду.

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В список "разрешенной контрабанды" попала иностранная техника и продукты интеллектуальной деятельности.

Получается, что покупать ПО запрещено, зато вполне "законно" можно его своровать.

Кстати, еще в первые дни войны в Украине, когда международные компании начали повально покидать России, правительство РФ разблокировал популярный торрент-трекер, чтобы был доступ к пиратскому контенту.