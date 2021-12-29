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Маск заверил, что не создавал биткоин, и перевел стрелки на ученого-затворника

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
29 декабря, 11:52
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Миллиардер Илон Маск опроверг слухи о том, что это он скрывается за псевдонимом создателя биткоина Сатоши Накамото и назвал того, кто может им быть
Маск считает, что Сабо мог бы быть создателем биткоина
Маск считает, что Сабо мог бы быть создателем биткоина / Фото: Getty Images

По мнению гендиректора Tesla и SpaceX, создателем первой криптовалюты может оказаться американский криптограф-затворник Ник Сабо.

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Bit gold как основа биткоина

Что интересно, Маск не высказал какой-либо новой теории. Дело в том, что Сабо еще в 1998 году создал алгоритм криптовалюты под названием bit gold, которая стала предшественником биткоина.

Ученый венгерского происхождения работает в области информатики и криптографии, и его идеи очень схожи с принципами, лежащими в основе криптовалюты.

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Так, загадочный Сатоши Накамото начал создание биткоина ради избавления интернет-пользователей от подчинения глобальной финансовой системе, и это совпадает со взглядами Сабо.

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Связь между Сабо и Сатоши

Финансовый аналитик Доминик Фрисби считает, что во всем мире есть только один человек, обладающий такой широтой специфических знаний, и это Сабо.

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Сам ученый не раз опровергал эту теорию. Например, в июле 2014 года он написал Фрисби:

"Спасибо, что сообщили. Боюсь, что вы ошибаетесь, раскрывая меня как Сатоши, но я к этому привык".

Но лингвисты Астонского университета в Бирмингеме также изучили стиль письма и темы, которые поднимал ученый в своих работах, и обнаружили связь между ними и биткоином.

Почему это мог быть Илон Маск

Тем временем экс-сотрудник SpaceX и Tesla Сахил Гупта заявил, что считает Илона Маска Сатоши Накамото.

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Как рассказал Гупта, он в 2017 году общался с представителем миллиардера Сэмом Теллером по телефону.

Последний в ответ на вопрос, является ли Маск создателем биткоина, около 15 секунд молчал, а затем произнес:

"Ну, что я могу сказать".

Напомним, ранее мы писали о том, что майнеры добыли 90% всех биткоинов мира, но закончатся они не так быстро.

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Основатель SpaceX часто делает громкие заявления. Например, в декабре 2021 года Илон Маск высмеял метавселенную и идею ухода людей в нее, заявив, что это "как телевизор на носу".

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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