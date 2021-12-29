Маск запевнив, що не створював біткоїн, і перевів стрілки на вченого-затворника

Мільярдер Ілон Маск спростував чутки про те, що це він ховається за псевдонімом творця біткоїна Сатоші Накамото та назвав того, хто може ним бути

Маск вважає, що Сабо міг би бути творцем біткоїну / Фото: Getty Images

На думку гендиректора Tesla і SpaceX, творцем першої криптовалюти може стати американський. криптограф-затворник Нік Сабо.

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Bit gold як основа біткоїну

Що цікаво, Маск не висловив жодної нової теорії. Справа в тому, що Сабо ще у 1998 році створив алгоритм криптовалюти під назвою bit gold, яка стала попередником біткоїну

Вчений угорського походження працює в області інформатики та криптографії , та її ідеї дуже схожі з принципами, що лежать у основі криптовалюты.

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Так, загадковий Сатоші Накамото почав створення біткоїну заради позбавлення інтернет-користувачів від підпорядкування глобальній фінансовій системі, і це збігається з поглядами Сабо.

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Зв'язок між Сабо та Сатоші

Фінансовий аналітик Домінік Фрісбі вважає, що у всьому світі є тільки одна людина, що має таку широту специфічних знань, і це Сабо.

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Сам учений неодноразово спростовував цю теорію. Наприклад, у липні 2014 року він написав Фрісбі:

"Дякую, що повідомили. Боюся, що ви помиляєтеся, розкриваючи мене як Сатоші, але я звик до цього".

Але лінгвісти Астонського університету у Бірмінгемі також вивчили стиль листа та теми , які піднімав учений у своїх роботах, і виявили зв'язок між ними та біткоїном.

Чому це міг бути Ілон Маск

Тим часом ексспівробітник SpaceX та Tesla Сахіл Гупта заявив, що вважає Ілона Маска Сатоші Накамото.

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Як розповів Гупта, він у 2017 році спілкувався з представником мільярдера Семом Теллером по телефону.

Останній у відповідь на питання, чи є Маск творцем біткоїну , близько 15 секунд мовчав, а потім вимовив:

"Ну, що я можу сказати".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що майнери видобули 90% всіх біткоїнів світу, але закінчаться вони не так швидко.

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Засновник SpaceX часто робить гучні заяви. Наприклад, у грудні 2021 року Ілон Маск висміяв метавсесвіт і ідею поглинення людей ним, заявивши, що це "як телевізор на носі".