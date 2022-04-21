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Марсоход снял невероятное солнечное затмение на Красной планете

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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21 апреля, 23:08
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Благодаря новому видео ученым удалось рассмотреть неровности спутника Марса
Марсоход Perseverance снял невероятное четкое солнечное затмение
Марсоход Perseverance снял невероятное четкое солнечное затмение / Фото: Коллаж: Сегодня

Марсоход NASA Perseverance заснял драматические кадры Фобоса, спутника Марса в форме картофеля, пересекающего поверхность Солнца, а предыдущее открытие заставило ученых запаниковать.

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Затмение, снятое камерой Perseverance Mastcam-Z, длилось около 40 секунд, что намного короче, чем обычное солнечное затмение с участием Луны на Земле, ведь Фобос примерно в 157 раз меньше нашей Луны.

Солнечное затмение на Марсе было снято не впервые. Еще в 2004 году это удалось сделать марсоходам NASA Spirit и Opportunity, а затем Curiosity снял первое видео марсианского затмения в 2019 году.

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Тем не менее, Perseverance предоставил лучшее видео этого затмения, используя возможности своей системы камер.

Видео также было снято в цвете с использованием солнечного фильтра для уменьшения интенсивности света, что позволило ученым получить больше информации о Фобосе, пишет cnn.com.

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"Вы можете увидеть детали в форме тени Фобоса, такие как гребни и неровности на лунном ландшафте. Вы также можете увидеть солнечные пятна.

И здорово, что вы можете увидеть это затмение точно так же, как марсоход видел его с Марса", – поделился впечатлениями астроном Марк Леммон из Института космических наук в Боулдере.

Эти наблюдения могут помочь ученым лучше понять орбиту спутника и то, как ее гравитация воздействует на марсианскую поверхность, в конечном итоге формируя кору и мантию Красной планеты.

Ранее мы писали, что ученые раскрыли секрет темных пятен на Луне. Ученые долго не могли понять, почему на одной стороне луны кратеров больше, чем на другой.

Александр Трикиша
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