Марсоход снял невероятное солнечное затмение на Красной планете

Благодаря новому видео ученым удалось рассмотреть неровности спутника Марса

Марсоход Perseverance снял невероятное четкое солнечное затмение / Фото: Коллаж: Сегодня

Марсоход NASA Perseverance заснял драматические кадры Фобоса, спутника Марса в форме картофеля, пересекающего поверхность Солнца, а предыдущее открытие заставило ученых запаниковать.

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Затмение, снятое камерой Perseverance Mastcam-Z, длилось около 40 секунд, что намного короче, чем обычное солнечное затмение с участием Луны на Земле, ведь Фобос примерно в 157 раз меньше нашей Луны.

Солнечное затмение на Марсе было снято не впервые. Еще в 2004 году это удалось сделать марсоходам NASA Spirit и Opportunity, а затем Curiosity снял первое видео марсианского затмения в 2019 году.

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Тем не менее, Perseverance предоставил лучшее видео этого затмения, используя возможности своей системы камер.

Видео также было снято в цвете с использованием солнечного фильтра для уменьшения интенсивности света, что позволило ученым получить больше информации о Фобосе, пишет cnn.com.

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"Вы можете увидеть детали в форме тени Фобоса, такие как гребни и неровности на лунном ландшафте. Вы также можете увидеть солнечные пятна. И здорово, что вы можете увидеть это затмение точно так же, как марсоход видел его с Марса", – поделился впечатлениями астроном Марк Леммон из Института космических наук в Боулдере.

Эти наблюдения могут помочь ученым лучше понять орбиту спутника и то, как ее гравитация воздействует на марсианскую поверхность, в конечном итоге формируя кору и мантию Красной планеты.

Ранее мы писали, что ученые раскрыли секрет темных пятен на Луне. Ученые долго не могли понять, почему на одной стороне луны кратеров больше, чем на другой.