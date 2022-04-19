Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Ученые раскрыли секрет темных пятен на Луне

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 апреля, 11:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ученые долго не могли понять, почему на одной стороне луны кратеров больше, чем на другой
Луна столкнулась с огромным астероидом около 4,3 миллиарда лет назад
Луна столкнулась с огромным астероидом около 4,3 миллиарда лет назад / Фото: Коллаж: Сегодня

На обратной стороне Луны, которую не видно с Земли, значительно больше кратеров, чем на видимой, а недавно добавился еще один в результате падения ракеты. Ученые наконец-то узнали, почему.

Читайте также: Вы должны это видеть: 10 невероятных кратеров Земли

Реклама

Ученым удалось узнать, что на видимой стороне Луны меньше кратеров, потому что поверхность покрыта лунными морями – обширными участками твердой лавы, которые видны даже с Земли.

Согласно новому исследованию, массивный астероид, врезавшийся в Луну около 4,3 миллиарда лет назад, нанес ущерб лунной мантии.

Реклама

Читайте также: Молния четыре раза попала в ракету NASA на стартовой площадке (видео)

Это столкновение создало бассейн Южный полюс-Эйткен (SPA) – огромный ударный кратер с максимальной шириной около 2574 км и максимальной глубиной 8,2 км, который является самым большим на Луне и вторым по величине в Солнечной системе.

Реклама

Однако до сих пор исследователи не могли объяснить, почему лавовые поля есть только на ближней стороне Луны. Новое исследование позволило им понять, что при столкновении с огромным астероидом лава из мантии вылилась на ее ближнюю сторону, похоронив под собой тысячи кратеров.

Сделать открытие позволили лунные образцы, доставленные миссиями "Аполлон", которые содержали радиоактивные, выделяющие тепло элементы, такие как калий, фосфор и торий, которые, как предполагается, в изобилии находятся в лунной мантии, пишет space.com.

"Столкновение со SPA – одно из самых значительных событий в лунной истории. Возможность лучше понять, как сформировались две стороны Луны, которые мы видим сегодня, действительно захватывает", – считает ведущий автор исследования Мэтт Джонс.

Кстати, ранее мы писали, что самый красивый кратер Марса назван в честь украинца, которого сослали на Колыму.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша Ученые раскрыли секрет темных пятен на Луне Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Годятся только на металлолом: российские танки признали худшими в мире Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Кто еще
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Цифровое успокоительное
Уничтожай врага!
Управлять "Байрактаром"
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40715.3

Binance Coin (BNB)

422.86

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

111.02

Theta (THETA)

3.04

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять