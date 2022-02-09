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Как студент, впоследствии ставший военным министром, основал грандиозный спортивный турнир – история дня за минуту

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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9 февраля, 00:24
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122 года назад будущий военный министр США и генерал-губернатор Филиппин, а тогда – простой американский студент Гарвардского университета, в компании двоих друзей основал крупнейший командный турнир в мужском теннисе
Дуайт Дэвис придумал Кубок Дэвиса
Дуайт Дэвис придумал Кубок Дэвиса / Фото: Коллаж: Сегодня

Долгие годы (правда, уже после смерти нашего героя), с 1940-х по 2019-й, чемпионат мира среди мужских теннисных команд и сам почетный трофей носили его имя, Кубок Дэвиса. О нем вы, конечно, слышали. Но кто такой сам этот Дуайт Дэвис?

Реликвия за 750 долларов

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Дуайт Дэвис с юности увлекался спортом и, в частности, лаун-теннисом (так тогда называли большой теннис). Но профессионалом становиться не собирался, осваивая профессию коммерсанта в Гарвардском университете США. Но в теннис в свободное время поигрывал. И не без успеха: становился чемпионом страны в одиночном и парном разрядах.

Устав от легких побед, Дэвису с партнерами по матчам пришла в голову идея посостязаться с самыми сильными соперниками в мире, которыми тогда были изобретатели этого вида спорта, британцы.

Недолго думая, Дуайт Дэвис заказал у ювелиров красивый кубок за 750 долларов (немало по тем временам, но сейчас этот трофей – реликвия, он бесценен) и передал его Ассоциации тенниса США, от имени которой был отправлен официальный вызов-приглашение на матч британским спортсменам.

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Первый чемпион

Формат соревнований предполагал 2 одиночных встречи, парный поединок и еще одну или два опять-таки матчей в паре (если они понадобятся – при этом соперники менялись местами) до 3-х побед.

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Первый матч за трофей состоялся в 1900 и в нем сенсационно победили американцы во главе с самим Дуайтом Дэвисом – 3:0. Они и стали первыми чемпионами соревнований, который просуществовал до 2019, пока не был реформирован в новый турнир, новый турнир, World Cup of Tennis Finals.

В отличие от стартового матча 1900 года, в соревнованиях в последующие годы принимали участие десятки лучших сборных мира, разделенные на несколько лиг-групп (турнир проходил в течение всего года), но приз всегда оставался одним и тем же – победитель получал Кубок Дэвиса.

Министр и глава Филиппин

Дуайт Дэвис еще успел выступить за команду США на Олимпиаде в родном Сент-Луисе, но медаль не выиграл. После чего сосредоточился на политической карьере, в чем преуспел. В звании майора успел повоевать в Первую мировую в Европе и даже был представлен к наградам за героизм в сражения.

С 1925 по 1929 и вовсе был военным министром в администрации 30-го президента США Кельвина Кулиджа. А после, до 1936 года, занимал пост генерал-губернатора Филиппин, то есть был формальным главой колониальной тогда страны.

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Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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