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Як студент, який згодом став військовим міністром, заснував грандіозний спортивний турнір – історія дня за хвилину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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9 лютого, 00:24
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122 роки тому майбутній військовий міністр США та генерал-губернатор Філіппін, а тоді – простий американський студент Гарвардського університету, у компанії двох друзів заснував найбільший командний турнір у чоловічому тенісі
Дуайт Девіс придумав Кубок Девіса
Дуайт Девіс придумав Кубок Девіса / Фото: Колаж: Сьогодні

Довгі роки (щоправда, вже після смерті нашого героя), з 1940-х до 2019-го, чемпіонат світу серед чоловічих тенісних команд і сам почесний трофей носили його ім'я, Кубок Девіса. Про нього ви, звісно, чули. Але хто такий цей Дуайт Девіс?

Реліквія за 750 доларів

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Дуайт Девіс з юності захоплювався спортом і, зокрема, лаун-теніс (так тоді називали великий теніс). Але професіоналом стати не збирався, опановуючи професію комерсанта у Гарвардському університеті США. Але у теніс у вільний час погравав. І не без успіху: ставав чемпіоном країни в одиночному та парному розрядах.

Втомившись від легких перемог, Девісу з партнерами по матчах спала на думку ідея поборотися з найсильнішими суперниками у світі, якими тоді були винахідники цього виду спорту, британці.

Недовго думаючи, Дуайт Девіс замовив у ювелірів гарний кубок за 750 доларів (немало на ті часи, але зараз цей трофей – реліквія, він безцінний) і передав його Асоціації тенісу США, від імені якої було надіслано офіційний виклик-запрошення на матч британським спортсменам.

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Перший чемпіон

Формат змагань передбачав 2 одиночні зустрічі, парний поєдинок і ще одну або два знов-таки матчі в парі (якщо вони знадобляться – при цьому суперники мінялися місцями) до 3-х перемог.

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Перший матч за трофей відбувся у 1900 і в ньому сенсаційно перемогли американці на чолі з самим Дуайтом Девісом – 3:0. Вони й стали першими чемпіонами змагань, який проіснував до 2019 року, доки не був реформований у новий турнір, новий турнір, World Cup of Tennis Finals.

На відміну від стартового матчу 1900 року, у змаганнях у наступні роки брали участь десятки найкращих збірних світу, розділені на кілька ліг-груп (турнір проходив протягом усього року), але приз завжди залишався одним і тим самим – переможець отримував Кубок Девіса.

Міністр та голова Філіппін

Дуайт Девіс ще встиг виступити за команду США на Олімпіаді у рідному Сент-Луїсі, але медаль не виграла. Після чого зосередився на політичній кар'єрі, у чому досяг успіху. У званні майора встиг повоювати у Першу світову в Європі і навіть був представлений до нагород за героїзм у битві.

З 1925 по 1929 був військовим міністром в адміністрації 30-го президента США Кельвіна Куліджа. А після, до 1936 року, обіймав посаду генерал-губернатора Філіппін, тобто був формальним главою колоніальної тоді країни.

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Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які відзначилися цього дня чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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