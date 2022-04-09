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Ілон Маск відправив на МКС туристів: що вони там робитимуть

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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9 квітня, 13:31
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Вперше цивільний політ на МКС стався на ракеті американської компанії
SpaceX запустила в космос туристів
SpaceX запустила в космос туристів / Фото: Twitter

Компанія Ілона Маска SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія з кораблем Crew Dragon, на борту якого було чотири цивільних. Кінцевим пунктом є Міжнародна космічна станція. До речі, нещодавно SpaceX підняла ціни на польоти у космос.

До складу екіпажу увійшли:

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  • Ларрі Коннор, американський підприємець
  • Ейтан Стіббе, ізраїльський бізнесмен
  • Марк Петі, канадський інвестор
  • Майкл Лопес-Алегріа, колишній астронавт NASA, віце-президент Axiom

Це перший цивільний політ на МКС, який здійснила компанія SpaceX. Попередні візити приватних астронавтів або "космічних туристів" на космічну станцію відбувалися у рамках урядових місій на російських космічних кораблях "Союз".

Чим вони займатимуться на МКС

На орбіті команда місії Ax-1 проведе десять днів. Там вони будуть проводити наукові дослідження та просувати комерційні космічні польоти.

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Нагадаємо, що у вересні минулого року SpaceX вже проводив запуск цивільного екіпажу до космосу Однак тоді місія Inspiration4 обмежилася лише прогулянкою по орбіті, без стикування з МКС.

Раніше ми писали, що SpaceX Ілона Маска відправить на орбіту супутники, які хотіла вкрасти Росія. SpaceX Ілона Маска уклала контракт із компанією OneWeb про запуск супутників у космос.

Олександр Трикіша
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