Ілон Маск відправив на МКС туристів: що вони там робитимуть

Компанія Ілона Маска SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія з кораблем Crew Dragon, на борту якого було чотири цивільних. Кінцевим пунктом є Міжнародна космічна станція. До речі, нещодавно SpaceX підняла ціни на польоти у космос.
До складу екіпажу увійшли:
- Ларрі Коннор, американський підприємець
- Ейтан Стіббе, ізраїльський бізнесмен
- Марк Петі, канадський інвестор
- Майкл Лопес-Алегріа, колишній астронавт NASA, віце-президент Axiom
Це перший цивільний політ на МКС, який здійснила компанія SpaceX. Попередні візити приватних астронавтів або "космічних туристів" на космічну станцію відбувалися у рамках урядових місій на російських космічних кораблях "Союз".
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Чим вони займатимуться на МКС
На орбіті команда місії Ax-1 проведе десять днів. Там вони будуть проводити наукові дослідження та просувати комерційні космічні польоти.
Нагадаємо, що у вересні минулого року SpaceX вже проводив запуск цивільного екіпажу до космосу Однак тоді місія Inspiration4 обмежилася лише прогулянкою по орбіті, без стикування з МКС.
Раніше ми писали, що SpaceX Ілона Маска відправить на орбіту супутники, які хотіла вкрасти Росія. SpaceX Ілона Маска уклала контракт із компанією OneWeb про запуск супутників у космос.