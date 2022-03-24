SpaceX подняла цены на полеты в космос: сколько теперь стоит отправиться на орбиту

Космическая компания Илона Маска SpaceX подняла цены на запуски своих ракет, ссылаясь на инфляцию

Миссия Inspiration4 отправилась в космос / Фото: REUTERS

Теперь цена запуска ракеты-носителя Falcon 9 выросла с 62 миллионов долларов до 67 млн долларов, а запуск тяжелой Falcon Heavy поднялся в цене с 90 млн долларов до 97 млн долларов.

В обоих случаях это примерно 8% прироста. Однако запуски SpaceX по-прежнему остаются дешевле, чем услуги других компаний за счет того, что SpaceX запускает многоразовые ракеты. К слову, накануне SpaceX установил рекорд по запускам одной ракеты.

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Корабль Cargo Dragon успешно вернулся на Землю / Фото: NASA

Также подорожала доставка грузов на орбиту. В настоящее время компания берет 1,1 млн долларов за доставку 200 килограммов полезной нагрузки на орбиту и 5500 долларов за каждый дополнительный кг, пишет space.com.

Напомним, что SpaceX отправит на орбиту спутники, которые хотела украсть Россия. Компания Илона Маска заключила контракт с компанией OneWeb о запуске спутников в космос. Ранее контракт принадлежал Роскосмосу.