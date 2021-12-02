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Ученые нашли уникальную двойную звезду, раскрыв одну из загадок Вселенной

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
2 декабря, 15:00
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Исследователи обнаружили белый карлик ELM – звезду настолько малой массы, что она могла образоваться только до начала Вселенной или с помощью другой звезды
Уникальный белый карлик доказал теорию об эволюции Вселенной
Уникальный белый карлик доказал теорию об эволюции Вселенной

Ученые спустя 50 лет поисков нашли уникальную двойную звезду, подтвердив теорию о том, как появляются белые карлики очень маленькой массы.

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Открытие подтверждает, как формируются и развиваются звезды такого редкого типа во Вселенной, пишет Phys.org.

Новый объект смог обнаружить докторант Карим Эль-Бадри с помощью телескопа Шейна в обсерватории Лик в Калифорнии.

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Белый карлик появляется в 97% случаев из умирающей и тускнеющей звезды. Но есть уникальные объекты с чрезвычайно малой массой – ELM.

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ELM могли бы образоваться сами по себе более чем за 13,8 миллиарда лет, то есть за время, превышающее возраст Вселенной.

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Ученые долго ломали голову над этой загадкой и наконец предположили, что белые карлики с такой массой – меньше трети Солнца, могут появляться и быстрее, имея звезду-компаньона.

Сосед мог бы разъедать звезду, ускоряя появление ELM. Теперь исследователи смогли обнаружить такую парную звезду с кандидатом на уникального белого карлика, продолжающего сжиматься.

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Это предварительно подтвердило теорию об образовании звезд, по всем расчетам старше самой Вселенной.

Напомним, ранее ученые предупредили о возможных зондах инопланетян по всей галактике.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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