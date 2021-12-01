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Twitter заборонив публікувати фото та відео користувачів без їхньої згоди

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
1 грудня, 11:11
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Twitter оновив правила щодо особистої інформації, заборонивши використовувати у своїх блогах знімки та ролики людей без їхнього дозволу
У Twitter заборонили публікувати чужі фото без дозволу
У Twitter заборонили публікувати чужі фото без дозволу

Тепер люди зможуть зв'язатися з платформою мікроблогів, щоб видалити контент за їхньою участю, щоправда, рішення про видалення прийматиме сама платформа.

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Підтримка Twitter уточнює, що заборона не поширюється на громадських діячів та ЗМІ, чиї твіти становлять суспільний інтерес.

Тим не менш, контент може бути видалений, якщо вирішить, що він був опублікований для переслідування, залякування або спроби змусити публічне обличчя замовкнути.

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Водночас люди можуть ділитися зображеннями приватних осіб кризової ситуації, щоб допомогти їм. Це може переважити ризики безпеки, вважає платформа.

Раніше Twitter вже заборонив користувачам ділитися:

  • домашніми адресами людей;
  • державними посвідченнями особи;
  • фото людей у оголеному вигляді без їхньої згоди;
  • іншою конфіденційною інформацією.

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До списку не потрапили:

  • вік;
  • робота;
  • скріншоти текстових повідомлень.

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Поскаржитися на порушення цієї політики можна, натиснувши на три крапки у верхньому правому кутку твіту через три кроки:

  • вибрати "поскаржитися на твіт" =>
  • вибрати "це образливо чи шкідливо" =>
  • вибрати "включає особисту інформацію".

Нагадаємо, раніше Twitter виправив помилку, що вкрай дратувала користувачів .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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