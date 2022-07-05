Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
📢 Ракетні обстріли ⚠ Загроза з Білорусі 🎆 "Бавовна" в Росії Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Техно

П'ють кров окупантів! ЗСУ б'ють по загарбниках із "Вампірів": що відомо (фото)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 липня, 13:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Установку можна спокійно повністю перезарядити за дві хвилини
Під час розробки RM-70 Vampire увага приділялася, зокрема, безпеці.
Під час розробки RM-70 Vampire увага приділялася, зокрема, безпеці. / Фото: defence-ua.com, Колаж: Сьогодні

Збройні сили України ефективно відпрацьовують по позиціях російських загарбників, використовуючи, зокрема, техніку, надану нашими західними союзниками. Серед іншого, українські військові гатять по ворогу з RM-70 Vampire, маючи у своєму розпорядженні вже "надцять" установок.

Про це повідомив у Telegram СтратКом ЗСУ.

Реклама

Сайт "Сьогодні" з'ясував, якими "Вампірами" користується Україна.

Чеський "Вампір"

Як зазначається, RM-70 Vampire – це модернізована версія ще чехословацького РСЗВ RM-70 (виготовлялася у 1971-1989 рр., на озброєнні – з 1972 року) на шасі Tatra T-815-7 з двигуном Tatra T3C V8, потужністю у 270 к.с., що забезпечує запас ходу до 1 тис. км і максимальною швидкістю 90 км/год.

"Вампір" здатний випустити 40 осколково-фугасних снарядів 122 мм на відстань до 20 кілометрів лише за 20 секунд. Особливістю осучасненої РСЗВ є автоматична система заряджання, яка дозволяє повністю перезарядити установку за 2 хв.

Реклама

У СтратКомі ЗСУ повідомили, що велика увага під час розробки приділялася безпеці: пускова установка обладнана радіостанцією, засобами пожежогасіння тощо. У передній частині шасі змонтовано бульдозерний відвал, за допомогою якого може бути обладнано вогневу позицію або видалено перешкоди з дороги. Є також лебідка для самовитягування пускової установки.

Водночас "Вампіру" немає аналогів за мобільністю серед РСЗВ – долає підйоми крутістю до 30°, вертикальні стінки заввишки 0,6 м і рови завширшки 1,5 м, а також без попередньої підготовки форсує броди глибиною до 1,4 м.

Цікаво, що "Вампір" має величезні швидкість та запас ходу. Це дозволяє швидко знищити ворога та змінити місце положення.

Реклама

RM-70 Vampire. Фото – Defense News.
RM-70 Vampire. Фото – Defense News.

Система складається з самохідної пускової установки, ракет, системи керування вогнем, транспортно-зарядної машини. Попереду розташована кабіна екіпажу, а в кормі – пускова установка з артилерійською частиною.

Водночас стрільба ведеться некерованими реактивними снарядами з уламково-фугасною головною частиною М-21ОФ. Стріляти можна як одиничними пострілами, так і залпом.

Як допоміжне озброєння на даху кабіни може бути встановлений 7.62-мм кулемет, стрільбу з якого можна вести як по наземних, так і повітряних цілях. Сам екіпаж складається з 4-х осіб.

Приблизна вартість однієї системи – $165 тис.

Сайт "Сьогодні" писав, що США передадуть Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Також ми писали про американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, які вже щосили б'ють по окупантах, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав яскраву роботу польських "Крабів" на фронті.

Павло Чернишук
Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша Як народилася "Рука Бога": найвідоміший гол в кар'єрі Дієго Марадони (відео) Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Катастрофа на авіашоу: реактивна вантажівка розбилася на швидкості близько 500 км/год, водій загинув Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Корисні додатки під час війни
Для вашого смартфону

Дія. Крім цифрових документів, програма дозволяє віддалено оформити допомогу переселенцям

Telegram. Месенджер перетворився на головне джерело новин, а різні боти дозволяють повідомляти про переміщення окупанта

Повітряна тривога. Програма повідомляє про повітряну тривогу у вибраному вами місті або області. Працює навіть у беззвучному режимі

TacticMedAid. Довідник з медичної допомоги при пораненнях як для цивільних, так і військових. Для використання методів не потрібно мати спеціальної освіти

Перша допомога. Ще один додаток з надання першої медичної допомоги, наданий Національним товариством Червоного Хреста

1 /2
Завантажити
Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

1 /2
WAR GAMES
Ігри про війну в Україні
Грати
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.706 T
2
Microsoft Microsoft
$2.096 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.617 T
4
Amazon Amazon
$1.501 T
5
Tesla Tesla
$1.047 T
Хто ще
Як безпечно використовувати смартфон в окупації
9 порад

Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, у сухе тепле місце

Заряджайте телефон за будь-якої можливості. Тримайте зарядженими пауербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або режим енергозбереження

Завантажте файли та сторінки, необхідні для виживання, у пам'ять смартфону. Видаліть із пам'яті смартфона весь контент, який може зашкодити вам при затриманні окупантами

Свої повідомлення про пересування або звірства окупантів відразу видаляйте з телефону. У разі небезпеки видаляйте відразу чат, а не окремі повідомлення. Використовуйте секретні чати

Використовуйте вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх даних - пароль графічний пароль, відбиток пальця

Встановіть програми Повітряна тривога, TacticMedAid та Перша допомога. Завантажте вміст із них для офлайн доступу

Не розповсюджуйте інформацію з неофіційних джерел навіть від людей, яким ви довіряєте

Отримуйте дані про місцезнаходження рідних або передавайте свої за допомогою програми StarFind (для абонентів Київстар)

Збережіть на смартфоні та у хмарі копії документів (свої та рідних) - паспорти, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах

1 /2
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19745.06

Binance Coin (BNB)

228.33

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

50.27

Theta (THETA)

1.21

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти