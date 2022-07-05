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ЗСУ знищують танки окупантів "розумними" снарядами SMArt: що відомо (фото, відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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5 липня, 09:31
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Снаряд вибухає на певній висоті над ціллю
Снаряд SMArt 155 спроєктований для стрільби на великі відстані.
Снаряд SMArt 155 спроєктований для стрільби на великі відстані. / Фото: defence-ua.com, Колаж: Сьогодні

Україна продовжує завдавати ударів по російських загарбниках, використовуючи нову західну техніку. Зокрема, надсучасні німецькі самонавідні снаряди SMArt почали знищувати танки групи "Центр" окупантів. ЗСУ вперше у світі успішно застосували ці снаряди та отримали значну перевагу завдяки високоточній інтелектуальній зброї НАТО, яку Росія не здатна розробити.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

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Сайт "Сьогодні" розповів, що відомо про ці снаряди.

"Все робить сам"

Як зазначається, SMArt 155 – це німецький високоточний 155 мм касетний артилерійський снаряд, спроєктований для стрільби на великі відстані й ураження бронетехніки з верхньої півкулі. SMArt 155 містить два касетних бойових елемента, які мають кумулятивні бойові частини.

Снаряд SMArt 155. Фото – Вікіпедія.
Снаряд SMArt 155. Фото – Вікіпедія.

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Принцип дії 155-мм артилерійського снаряда SMArt 155 наступний:

Снаряд SMArt 155. Фото – Вікіпедія.
Снаряд SMArt 155. Фото – Вікіпедія.

де:

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1 – відбувається постріл касетного снаряда аналогічно звичайному;

2 – снаряд летить в повітрі за звичайною балістичною траєкторією;

3 – на заданій ділянці траєкторії спеціальний механізм (вишибний заряд) відокремлює бойові елементи від контейнера;

4 – відокремлені від контейнера касетні бойові елементи падають вниз;

5 – для стабілізації в польоті та сповільнення касетні бойові елементи можуть викидати парашути, стрічки, пелюстки тощо;

6 – протитанкові касетні бойові елементи можуть використовувати спеціальні механізми для пошуку цілей і приводитись в дію на заданій відстані від них. Осколково-фугасні – вибухати при контакті з поверхнею, запалювальні – займатись й горіти під час падіння.

Як повідомив Юрій Бутусов, снаряд SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі "все робить сам".

На певній висоті над ціллю снаряд вибухає і відстрілює два бойових суббоєприпаса на парашутах, які мають власні мікрорадари та інфрачервоні сенсори для пошуку бронетехніки. Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху.

"Швидкість така, що навіть якщо Росія почне ставити на танки свою систему активного захисту "Арена-М", іхні характеристики не дозволяють перехопити атаку", – написав журналіст.

Також 2 липня Збройні сили України опублікували відео, на якому видно, як українські воїни знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". За інформацією Бутусова, він був знищений саме за допомогою нового снаряда SMArt.

Сайт "Сьогодні" писав, що США передадуть Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Також ми писали про американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, які вже щосили б'ють по окупантах, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав яскраву роботу польських "Крабів" на фронті.

Павло Чернишук
Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні Більше статей автора
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