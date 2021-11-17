Як у Матриці: Meta показала роботу тактильної рукавички для віртуальної реальності

Розробка власного метавсесвіту Facebook йде повним ходом. Компанія представила один із проектів для більшого занурення у віртуальну реальність

Так буде працювати тактильна перчатка від Meta

Цей проєкт є тактильною рукавичкою. Завдяки їй користувач зможе відчути у своїй руці якийсь предмет у віртуальному світі.

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У майбутньому рукавичка має бути зручною та настроюваною з можливістю відтворювати широкий спектр відчуттів у віртуальному світі. Рукавички зможуть відтворювати відчуття, включаючи текстуру, тиск та вібрацію.

Зараз дослідницька група знаходиться на ранній стадії розробки, її мета – поєднати рукавички з гарнітурою VR, щоб забезпечити імерсивний досвід. Рукавички також взаємодіятимуть із окулярами AR.

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За останні сім років команда зосередилася на просуванні взаємодії людини з комп'ютером у багатьох дисциплінах: наука про сприйняття, м'яка робототехніка, мікрофлюїдика, відстеження рук та тактильний рендеринг, пише slashgear.com.

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Раніше ми писали, що Facebook запізнився: метавсесвіт вже існує. Марк Цукерберг перейменував Facebook у Meta та оголосив про грандіозні плани розвивати метавсесвіт. Але ми маємо для нього погані новини.