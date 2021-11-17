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Как в Матрице: Meta показала работу тактильной перчатки для виртуальной реальности

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
17 ноября, 15:34
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Разработка собственной метавселенной Facebook идет полным ходом. Компания представила один из проектов для большего погружения в виртуальную реальность
Так будет работать тактильная перчатка от Meta
Так будет работать тактильная перчатка от Meta

Этот проект представляет собой тактильную перчатку. Благодаря ей пользователь сможет почувствовать в своей руке какой-либо предмет в виртуальном мире.

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В будущем перчатка должна быть удобной и настраиваемой с возможностью воспроизводить широкий спектр ощущений в виртуальном мире. Перчатки смогут воспроизводить ощущения, включая текстуру, давление и вибрацию.

Сейчас исследовательская группа находится на ранней стадии разработки, ее цель – совместить перчатки с гарнитурой VR, чтобы обеспечить иммерсивный опыт. Перчатки также будут взаимодействовать с очками AR.

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За последние семь лет команда сосредоточилась на продвижении взаимодействия человека с компьютером во многих дисциплинах: наука о восприятии, мягкая робототехника, микрофлюидика, отслеживание рук и тактильный рендеринг, пишет slashgear.com.

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Ранее мы писали, что Facebook опоздал: метавселенная уже существует. Марк Цукерберг переименовал Facebook в Meta и объявил о грандиозных планах развивать метавселенную. Но у нас для него плохие новости.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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