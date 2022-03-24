Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

SpaceX підняла ціни на польоти в космос: скільки тепер коштує відправитися на орбіту

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 11:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Космічна компанія Ілона Маска SpaceX підняла ціни на запуск своїх ракет, посилаючись на інфляцію
Місія Inspiration4 відправилася в космос
Місія Inspiration4 відправилася в космос / Фото: REUTERS

Тепер ціна запуску ракети-носія Falcon 9 зросла з 62 млн доларів до 67 млн доларів, а запуск важкої Falcon Heavy піднявся в ціні з 90 млн доларів до 97 млн доларів.

В обох випадках це приблизно 8% приросту. Однак запуски SpaceX як і раніше залишаються дешевшими, ніж послуги інших компаній за рахунок того, що SpaceX запускає багаторазові ракети. До речі, напередодні SpaceX встановив рекорд із запусків однієї ракети.

Реклама

Корабель Cargo Dragon успішно повернувся на Землю
Корабель Cargo Dragon успішно повернувся на Землю / Фото: NASA

Також подорожчала доставка вантажів на орбіту. В даний час компанія бере 1,1 млн. доларів за доставку 200 кілограмів корисного навантаження на орбіту і 5500 доларів за кожен додатковий кг, пише space.com.

Нагадаємо, що SpaceX відправить на орбіту супутники, які хотіла вкрасти Росія. Компанія Ілона Маска уклала контракт із компанією OneWeb про запуск супутників у космос. Раніше контракт належав Роскосмосу.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Цифрове заспокійливе
Знищуй ворога!
Управляти "Байрактаров"
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43092.29

Binance Coin (BNB)

411.57

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

122.86

Theta (THETA)

3.21

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти