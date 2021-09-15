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Перша цивільна місія в космос стартує сьогодні: що відомо про Inspiration4

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
15 вересня, 17:29
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На середу, 15 вересня, запланована історична подія для світової космонавтики – на орбіту Землі вперше відправлять повністю цивільну місію Inspiration4
Місія inspiration4 відправить в космос чотирьох цивільних
Місія inspiration4 відправить в космос чотирьох цивільних / Фото: Twitter

В унікальній місії на кораблі Crew Dragon візьмуть участь чотири цивільних – командир і троє щасливчиків, які виграли свої місця в лотереї.

Запуск з історичного стартового комплексу 39A Космічного центру Кеннеді у Флориді намічений на сьогодні. П'ятигодинне вікно запуску відкриється о 21:02 за київським часом.

Яке завдання місії Inspiration4

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Команда проведе експерименти, покликані розширити знання про Всесвіт. Вантажопідйомність Crew Dragon буде призначена як для предметів першої необхідності для екіпажу, так і для наукового обладнання, призначеного для досліджень і експериментів в умовах мікрогравітації. Раніше ми писали, що Ілон Маск вивчатиме космос за допомогою продукції Apple.

Хто входить до складу екіпажу

Командувати місією буде американський мільярдер Джаред Айзекман - засновник і генеральний директор Shift4 Payments, лідера в області інтегрованих рішень для обробки платежів.

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Айзекман досвідчений пілот реактивного літака, має ліцензію льотчика комерційних і військових літаків і встановив кілька світових рекордів, у тому числі два польоту по швидкості навколо світу в 2008 і 2009 роках

Гейлі Арсено - співробітниця дитячої лікарні, яка в дитинстві вилікувалася від раку кісток і присвятила себе лікуванню дітей, працюючи помічником лікаря в дослідницькому лікувальному закладі.

Крістофер Семброскі – американський інженер з обробки даних, ветеран ВПС. Працював консультантом в космічному таборі США, а в коледжі був волонтером в ProSpace. Він отримав місце після того, як його друг виграв право полетіти в космос в лотерею, але змушений був відмовитися.

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Сіан Проктор – геологиня, дослідниця і фахівець з наукової комунікації. Проктор працювала на станції стеження НАСА під час місій "Аполлон".

Хто оплачує політ

Inspiration4 повністю приватна місія завдяки домовленостям Джареда Айзекмана і SpaceX. Деталі не розголошуються. Крім того, Inspiration4 ставить за мету зібрати понад 200 мільйонів доларів для Дитячої дослідницької лікарні Св. Юди, при цьому Айзекман особисто виділить 100 мільйонів доларів.

На чому полетять

Космічний корабель Crew Dragon здатний перевозити до 7 пасажирів на навколоземну орбіту і назад. Це єдиний в даний час літаючий космічний корабель, здатний повертати на Землю значну кількість вантажів, і перший приватний космічний корабель, який доставить людей на космічну станцію.

Falcon 9 – це багаторазова двоступенева ракета, розроблена і виготовлена SpaceX для надійного і безпечного транспортування людей і вантажів на навколоземну орбіту і за її межі. Falcon 9 – перша в світі багаторазова ракета орбітального класу.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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