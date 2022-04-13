США розсекретили документи про невідомий міжзоряний об'єкт, що впав на Землю 2014 року

Метеорит, що впав у Тихий океан, виявився першим в історії об'єктом з іншої зоряної системи

Таємницю метеорита приховували упродовж восьми років / Фото: CNET

Невідомий об'єкт, що врізався у Землю 2014 року, виявився метеоритом з іншої зоряної системи.

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Метеорит розміром всього 0,45 метра в поперечнику пролетів 8 січня 2014 року над Папуа-Новою Гвінеєю і врізався у південну частину Тихого океану зі швидкістю 210 000 км/год, що перевершує середні швидкості метеорів у Сонячній системі.

Невідома комета врізалася в Землю у 2014 році / Фото: Pixabay

На основі його швидкості та траєкторії вчені дійшли висновку, що метеорит виник далеко за межами нашої Сонячної системи – можливо, він прилетів "з глибини планетарної системи або із зірки в товстій частині диску галактики Чумацький Шлях".

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Про це стало відомо із розсекречених документів, нещодавно опублікованих Космічним командуванням США (USSC), пише express.co.uk.

Це підтвердження також зробило цей метеорит першим міжзоряним об'єктом, що коли-небудь був виявлений в нашій Сонячній системі.

Воно було зроблено до появи таємничого астероїда Оумуамуа, який пролетів повз нашу планету в 2017 році. До речі, вчені відправлять слідом за ним корабель для вивчення невідомого об'єкта.