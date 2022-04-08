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Российский создатель криптовалюты Ethereum пожертвовал Украине 5 миллионов долларов

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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8 апреля, 10:47
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Украинский криптовалютный фонд уже собрал более 130 миллионов долларов пожертвований
Виталий Бутерин сделал крупное пожертвование для помощи Украине
Виталий Бутерин сделал крупное пожертвование для помощи Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российско-канадский программист и сооснователь проекта Ethereum Виталий Бутерин пожертвовал Украине 1500 монет в приптовалюте.

В переводе на традиционные деньги эта сумма составила 5 миллионов долларов. Половину суммы получил фонд Unchain Ukraine, который занимается гуманитарной помощью. Вторая часть переведена на кошельки криптофонда Украины.

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Кстати, мы уже писали, что в Украине запустили сайт для сбора криптовалюты на помощь армии. Министерство цифровой трансформации запустило вебсайт для сбора криптовалюты для поддержки Украины в борьбе с российским оккупантом.

Согласно данным, собранным Cointelegraph, сумма отслеживаемых криптовалютных пожертвований, отправленных украинскому правительству, военным и благотворительным организациям, превысила 133 миллиона долларов.

А еще мы писали, что добыча биткойнов в 3 раза дороже, чем добыча золота. Так что заработок на криптовалюте явно не легкие деньги.

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