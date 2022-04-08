Російський творець криптовалюти Ethereum пожертвував Україні 5 мільйонів доларів

Український криптовалютний фонд уже зібрав понад 130 мільйонів доларів пожертвувань

Віталій Бутерін зробив велику пожертву для допомоги Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російсько-канадський програміст та співзасновник проекту Ethereum Віталій Бутерін пожертвував Україні 1500 монет у приптовалюті.

У переказі на традиційні гроші ця сума становила 5 мільйонів доларів. Половину суми отримав фонд Unchain Ukraine, який займається гуманітарною допомогою. Другу частину переведено на гаманці криптофонду України.

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До речі, ми вже писали, що в Україні запустили сайт для збирання криптовалюти на допомогу армії. Міністерство цифрової трансформації запустило веб-сайт для збору криптовалюти для підтримки України у боротьбі з російським окупантом.

Згідно з даними, зібраними Cointelegraph, сума відстежуваних криптовалютних пожертвувань, відправлених українському уряду, військовим та благодійним організаціям, перевищила 133 мільйони доларів.

А ще ми писали, що видобуток біткойнів у 3 рази дорожчий, ніж видобуток золота. Отже, заробіток на криптовалюті явно не легкі гроші.