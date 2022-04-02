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Добыча биткойнов в 3 раза дороже, чем добыча золота

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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2 апреля, 10:08
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Биткойн и золото стали предпочтительными вариантами для инвесторов после падения рынков в следствие пандемии. Но удовольствие это не из дешевых
Добывать биткоин стало дороже, чем золото
Добывать биткоин стало дороже, чем золото / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Для создания биткойнов стоимостью 1 доллар требуется до 17 мегаджоулей (МДж) энергии. На добычу такого же количества золота потребуется всего 5 МДж, что в 3,4 раза меньше.

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После резкого роста числа пользователей углеродный след Биткойна в настоящее время примерно в 15 раз превышает выбросы золота. При добыче 1 биткойна выделяется около 191 тонны углекислого газа, в то время как при добыче золота стоимостью 1 биткойн выделяется всего около 13 тонн.

Курс биткоина бьет рекорды
Курс биткоина бьет рекорды / Фото: Reuters

Для сравнения: выбросы углерода от 1 биткойна эквивалентны более чем 1,6 миллионам транзакций VISA, сообщает banklesstimes.com.

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Пока все попытки сделать майнинг биткойнов "зеленым" не увенчались успехом. Более того, добыча биткойнов стала менее экологичной после запрета Китая на криптовалюту в августе прошлого года.

До запрета майнеры в Китае использовали гидроэнергию для добычи биткойнов, особенно в сезон дождей. Это очень помогало сохранить экологичность майнинга биткойнов.

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Ранее мы писали, что в Украине запустили сайт для сбора криптовалюты на помощь армии. Министерство цифровой трансформации запустило вебсайт для сбора криптовалюты для поддержки Украины в борьбе с российским оккупантом.

Александр Трикиша
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