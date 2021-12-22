Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Техно

Cargo Dragon доставил на МКС клетки людей и еще три тонны грузов

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
22 декабря, 15:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно стыковался с модулем Harmony американского сегмента Международной космической станции
SpaceX доставила тонны грузов на орбиту
SpaceX доставила тонны грузов на орбиту / Фото: Wikipedia

Корабль доставил около 3 тонн продовольствия, оборудования и материалов для десятков научных экспериментов.

Читайте также: Новая дата запуска: украинский спутник официально интегрировали с Falcon 9

Реклама

Для серии Cargo Dragon это был 24 полет, а для конкретного корабля – четвертый, сообщает NASA.

Обновленный транспорт, сравнительно с ранними версиями, способен доставлять на МКС на 20% больше груза и автономно стыковаться с ней без захвата манипулятором.

Читайте также: Боятся молний и ветра: мощнейший телескоп в мире опять застрял на Земле

Реклама

Среди материалов для экспериментов, как мы уже писали ранее, на станцию доставили мышечные клетки людей, чтобы понять, как микрогравитация влияет на процессы старения.

Кроме того, как уже сообшалось, на МКС отправились проекты украинских школьников, чтобы проверить влияние гравитации на кристаллы и на зубные пломбы.

Читайте также: Дочь первого американца в космосе слетала на орбиту

Реклама

Тем временем для астронавтов разработали специальный спальный мешок, который должен сохранить им зрение.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Как новые технологии меняют тепловую энергетику
Поехали!
Прямая трансляция youtube
Запуск спутников Starlink
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

48648.1

Binance Coin (BNB)

533.4

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

154.94

Theta (THETA)

4.28

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять