Парад планет: в ночном небе наблюдается невероятное явление

Наблюдать за парадом планет можно будет до середины лета

Парад планет происходит раз в несколько лет / Фото: Facebook

Апрель принес редкое небесное зрелище не только для астрономов, но и тех, кто любит следить за ночным небом невооруженным глазом.

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Четыре планеты – Марс, Венера, Сатурн и Юпитер – выстроились в одну линию, а 23 апреля к ним присоединится Луна, возглавив невероятный парад планет.

Луна останется над горизонтом до 29 апреля, а остальные планеты будут находиться на линии до начала июля. После 10 июня к ним присоединится еще и Меркурий.

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Но уже сейчас в Сети распространяются фото с разных уголков мира, на которых запечатлели редкое явление.

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Астрономы дали совет, как определить планеты от миллиона звезд в небе: звезды мерцают, а планеты – нет.

Выравнивание пяти планет, видимых без помощи телескопов, происходит лишь раз в несколько лет. В последний раз это произошло в 2020 году, а до этого, в 2016 и 2005 годах.

Планеты на самом деле не выстраиваются в пространстве в одну линию, выравнивание – это оптическая иллюзия.

Планеты вращаются вокруг Солнца по одной плоскости, поэтому, когда они проходят рядом друг с другом, с точки зрения Земли они выглядят на одной линии. А если смотреть на Солнечную систему сверху, то никакой линии вы не увидите.

Ранее мы писали, что украинские астрономы открыли пять новых комет. Продолжить изучение космоса ученым помешала война.