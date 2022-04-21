Парад планет: в ночном небе наблюдается невероятное явление

Апрель принес редкое небесное зрелище не только для астрономов, но и тех, кто любит следить за ночным небом невооруженным глазом.
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Четыре планеты – Марс, Венера, Сатурн и Юпитер – выстроились в одну линию, а 23 апреля к ним присоединится Луна, возглавив невероятный парад планет.
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Луна останется над горизонтом до 29 апреля, а остальные планеты будут находиться на линии до начала июля. После 10 июня к ним присоединится еще и Меркурий.
Но уже сейчас в Сети распространяются фото с разных уголков мира, на которых запечатлели редкое явление.
Астрономы дали совет, как определить планеты от миллиона звезд в небе: звезды мерцают, а планеты – нет.
Выравнивание пяти планет, видимых без помощи телескопов, происходит лишь раз в несколько лет. В последний раз это произошло в 2020 году, а до этого, в 2016 и 2005 годах.
Планеты на самом деле не выстраиваются в пространстве в одну линию, выравнивание – это оптическая иллюзия.
Планеты вращаются вокруг Солнца по одной плоскости, поэтому, когда они проходят рядом друг с другом, с точки зрения Земли они выглядят на одной линии. А если смотреть на Солнечную систему сверху, то никакой линии вы не увидите.
Ранее мы писали, что украинские астрономы открыли пять новых комет. Продолжить изучение космоса ученым помешала война.