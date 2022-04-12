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Происходит что-то непонятное: новое открытие о Нептуне озадачило ученых

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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12 апреля, 16:31
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Астрономам понадобится дополнительная информация, чтобы определить причины изменения температуры на планете
С гигантской планетой из Солнечной Системы происходит что-то непонятное
С гигантской планетой из Солнечной Системы происходит что-то непонятное / Фото: Wikipedia

Исследователи изучили данные с Нептуна за 17 лет, собранные с помощью телескопов, и обнаружили удивительные колебания температуры планеты, которые не могут объяснить. А ранее стало известною что на Нептуне идут алмазные дожди.

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У Нептуна есть времена года, так как он вращается и движется вокруг Солнца, но они длятся намного дольше, чем на Земле – около 40 лет.

Например, в южном полушарии лето длится с 2005 года, поэтому исследователи были удивлены значительным изменением температуры.

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В серии наблюдений, проведенных в период с 2003 по 2018 год, глобальная средняя температура планеты снизилась на 8 °C, а затем вокруг южного полюса планеты температура быстро выросла на 11 °C.

На данный момент астрономы озадачены своими открытиями и не имеют четкого ответа, что могло их вызвать.

По разным версиям изменения температуры могут быть связаны с чем-то, происходящим в химическом составе атмосферы планеты, или с погодным явлением, с каким-то воздействием солнца, сообщает digitaltrends.com.

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Нептунвосьмая и самая дальняя от Солнца планета Солнечной системы. Его масса превышает массу Земли в 17,2 раза и является третьей среди планет Солнечной системы.

Александр Трикиша
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