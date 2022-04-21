Парад планет: у нічному небі спостерігається неймовірне явище

Квітень приніс рідкісне небесне видовище як для астрономів, так і для тих, хто любить стежити за нічним небом неозброєним оком.
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Чотири планети – Марс, Венера, Сатурн та Юпітер – вишикувалися в одну лінію, а 23 квітня до них приєднається Місяць, очоливши неймовірний парад планет.
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Місяць залишиться над горизонтом до 29 квітня, а решта планет перебуватиме на лінії до початку липня. Після 10 червня до них приєднається ще й Меркурій.
Але вже зараз у Мережі розповсюджуються фото з різних кутків світу, на яких зняли рідкісне явище.
Астрономи дали пораду, як визначити планети від мільйона зірок у небі: зірки мерехтять, а планети – ні.
Вирівнювання п'яти планет, видимих без допомоги телескопів, відбувається лише раз на кілька років. Востаннє це сталося у 2020 році, а до цього, у 2016 та 2005 роках.
Планети насправді не вишиковуються у просторі в одну лінію, вирівнювання – це оптична ілюзія.
Планети обертаються навколо Сонця по одній площині, тому коли вони проходять поруч один з одним, з погляду Землі вони виглядають на одній лінії. А якщо дивитися на Сонячну систему зверху, то жодної лінії ви не побачите.
Раніше ми писали, що українські астрономи відкрили п'ять нових комет. Продовжити вивчення космосу вченим завадила війна.