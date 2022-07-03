На чистом водороде: первый тяжеловоз выходит в серийное производство в Великобритании

Великобритания заявила, что основным экспортным товаром для ЕС станет первый серийный водородный грузовик. На разработку системы водородного топлива ушло 140 миллионов фунтов стерлингов

Компания TEVVA представила первый тяжелый грузовой автомобиль (HGV), работающий на водороде / Фото: Express.co.uk, istockphoto.com

Компания TEVVA представила первый тяжелый грузовой автомобиль (HGV), работающий на водородных топливных элементах. Он будет полностью изготовлен, спроектирован и запущен в серийное производство в Великобритании.

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Водородные системы обеспечат заряд электрических батарей, что позволит грузовику перевозить более тяжелые грузы на гораздо большие расстояния. По данным компании, эти большегрузные автомобили весят 7,5 тонны и могут преодолевать расстояние до 310 миль, используя конструкцию, которая, по их мнению, может подойти "подавляющему большинству операторов автопарков в различных отраслях и секторах".

По мере развития технологий водород все чаще рассматривается как более привлекательное топливо, особенно для более тяжелых транспортных средств, таких как автобусы и грузовики. Помимо нулевых выбросов, водородные элементы также имеют более высокую плотность энергии, чем литий-ионные электрические батареи и дизельные двигатели.

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