На чистому водні: перший важковоз виходить у серійне виробництво у Великій Британії

Компанія TEVVA представила перший важкий вантажний автомобіль (HGV), що працює на водневих паливних елементах . Він буде повністю виготовлений, спроектований та запущений у серійне виробництво у Великобританії.
Також ми писали, що Nissan відкликає триста тисяч позашляховиків Pathfinder. Стартап, який зараз зібрав 140 мільйонів фунтів стерлінгів, додав систему водневих паливних елементів до своєї нинішньої конструкції HGV з електричним акумулятором.
Водневі системи забезпечать заряд електричних батарей, що дозволить вантажівці перевозити більш важкі вантажі набагато більші відстані. За даними компанії, ці великовантажні автомобілі важать 7,5 тонни і можуть долати відстань до 310 миль, використовуючи конструкцію, яка, на їхню думку, може підійти "переважній більшості операторів автопарків у різних галузях та секторах".
У міру розвитку технологій водень все частіше розглядається як привабливіше паливо , особливо для більш важких транспортних засобів, таких як автобуси та вантажівки. Крім нульових викидів, водневі елементи також мають більшу щільність енергії, ніж літій-іонні електричні батареї та дизельні двигуни.
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