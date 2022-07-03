На чистому водні: перший важковоз виходить у серійне виробництво у Великій Британії

Великобританія заявила, що основним експортним товаром для ЄС стане перша серійна воднева вантажівка. На розробку системи водневого палива пішло 140 мільйонів фунтів стерлінгів

Компанія TEVVA представила перший важкий вантажний автомобіль (HGV), який працює на водені

Компанія TEVVA представила перший важкий вантажний автомобіль (HGV), що працює на водневих паливних елементах . Він буде повністю виготовлений, спроектований та запущений у серійне виробництво у Великобританії.

Також ми писали, що Nissan відкликає триста тисяч позашляховиків Pathfinder. Стартап, який зараз зібрав 140 мільйонів фунтів стерлінгів, додав систему водневих паливних елементів до своєї нинішньої конструкції HGV з електричним акумулятором.

Реклама

Водневі системи забезпечать заряд електричних батарей, що дозволить вантажівці перевозити більш важкі вантажі набагато більші відстані. За даними компанії, ці великовантажні автомобілі важать 7,5 тонни і можуть долати відстань до 310 миль, використовуючи конструкцію, яка, на їхню думку, може підійти "переважній більшості операторів автопарків у різних галузях та секторах".

У міру розвитку технологій водень все частіше розглядається як привабливіше паливо , особливо для більш важких транспортних засобів, таких як автобуси та вантажівки. Крім нульових викидів, водневі елементи також мають більшу щільність енергії, ніж літій-іонні електричні батареї та дизельні двигуни.

Реклама

Також ми писали, що Норвегія передає Україні три MLRS M270: що вміє нову зброю.