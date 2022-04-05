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Многоходовочка Илона Маска: критиковал Twitter, а теперь стал крупнейшим акционером

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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5 апреля, 14:41
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За новую игрушку Илон Маск заплатил почти 3 миллиарда долларов
Илон Маск стал акционером Twitter
Илон Маск стал акционером Twitter / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Генеральный директор Tesla и магнат технологического бизнеса Илон Маск стал владельцем 9,2% акций Twitter.

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Эта покупка стоила Маску около 2,89 миллиарда долларов, а стоимость Twitter на фондовом рынке выросла на 27 процентов на фоне новости о покупке, сообщает techradar.com.

Интересно, что недавно Илон Маск рассуждал на тему создания новой соцсети и при этом критиковал Twitter за отсутствие свободы слова.

Илон Маск приобрел акции Twitter
Илон Маск приобрел акции Twitter / Фото: REUTERS

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Тогда он создал опрос на своей странице его подписчики большинством голосов (70%) подтвердили подозрения миллиардера. Кстати, Twitter заблокировал хакерские аккаунты за поддержку Украины – вот такая цензура работает в соцсети...

Впрочем, пока непонятно, зачем Маск приобрел акции компании. Ни сам бизнесмен. Ни представители Twitter не выступали с официальным заявлением по этому поводу.

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