Илон Маск помогает России нацеливаться на Украину: неожиданное обвинение

Несколько ученых выступили с обвинением в сторону американского миллиардера, который помогает Украине в войне с Россией

Оборудование Starlink может привлечь внимание оккупанта / Фото: Коллаж: Сегодня

Маск предоставил нашей стране оборудование для спутникового интернета Starlink, которое используют даже украинские военные, чтобы уничтожать российские танки.

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Но как раз в этом видят угрозу ученые. Дело в том, что сами по себе спутниковые тарелки Starlink могут стать целью оккупанта и даже помочь наводиться на цели, сообщает express.co.uk.

При этом, как-то скрыть тарелку от посторонних глаз невозможно, ведь при этом будут создаваться помехи сигналу.

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"Он знает, что тарелка Starlink не может быть визуально замаскирована из-за ее природы, но каким-то образом написал в Twitter, что это то, что должны делать люди в Украине", – критикует Маска преподаватель компьютерных наук в Калифорнийском университете в Беркли Николас Уивер.

Илон Маск предоставил Украине доступ к Starlink

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Джон Скотт-Рейлтон из проекта Citizen Lab Университета Торонто также объяснил, почему спутники Маска могут быть уязвимы.

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"Если бы у России был бы в воздухе подходящий самолет радиоэлектронной борьбы, они могли бы легко обнаружить и идентифицировать передатчик. Самолет может буквально указать, где на земле находится тарелка Starlink", – считает ученый.

Даже сам Маск некоторое время назад заявил, что его оборудование нужно использовать осторожно, ведь система еще не использовалась в военных условиях. Есть вероятность, что передачи между наземными приемниками и спутниками могут стать маяками для воздушных ударов.