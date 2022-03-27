На что хватило ума: российский чиновник троллит Илона Маска шутками о туалете

Американский миллиардер и гендиректор компании SpaceX Илон Маск задумался над созданием собственной социальной сети

Дмитрий Рогозин и Илон Маск / Фото: Коллаж: Сегодня

На эту мысль Маска натолкнул его же опрос о наличии свободы слова в Twitter. Более 70% подписчиков миллиардера считают, что в Twitter отсутствует свобода слова. Как подтверждение, Twitter заблокировал аккаунты Anonymous за поддержку Украины.

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Изучив ответы пользователей, Маск задумался о создании новой социальной сети. И пока американец взвешивает все за и против, опальный глава Росккосмоса Дмитрий Рогозин снова напомнил о себе.

Российский чиновник предложил свои варианты названия соцсети с присущим ему чувством юмора.

"Отличная идея, мистер Маск! Я предлагаю вам на выбор несколько названий новой социальной сети, которые вам должны понравиться: 1. Фарфоровый трон. 2. Кишечные твиты. 3. Мама, я это сделал!", – написал Рогозин в комментарии.

В первом случае Рогозин имел ввиду давний твит Маска, когда он написал, что половина его публикаций в соцсети "сделана на фарфоровом троне", имея в виду унитаз. Остальное – полет фантазии россиянина.

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Ранее Рогозин опозорился в переписке с подписчиком. Чиновник его оскорбил, но тот остроумно ему отомстил.