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Три версії, чому Гоголь спалив другий том "Мертвих душ" – історія дня за хвилину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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12 лютого, 00:26
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Рівно 170 років у ніч з 11 на 12 лютого знаменитий письменник припустився непоправної помилки: випадково чи навмисне спалив рукопис другого тома свого твору "Мертві душі"
Чому Гоголь спалив другий том “Мертвих душ”
Чому Гоголь спалив другий том “Мертвих душ” / Фото: Колаж: Сьогодні

Існує одразу кілька версій того, що саме спонукало Гоголя зважитись на цей вчинок. У тому числі конспірологічна.

Версія перша: депресія

Гоголь у той період жив у особняку графа Олександра Толстого у Москві. Тієї фатальної ночі він і спалив рукопис. При цьому був присутній, як мінімум, один свідок – слуга Семен. Побачивши те, що відбувається, він крикнув: "Що ви робите!" На що письменник відповів: "Не твоє діло" і продовжив почате. А після того, як закінчив почате, заговорив українською: "Негарно ми зробили, негарно, недобре діло…" і заплакав.

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Версія друга: фатальна помилка

За іншою версією Гоголь збирався спалити лише деякі сторінки або зовсім інші документи, але помилково кинув у вогонь весь том, за винятком деяких сторінок. Про що сам скаржився рано-вранці графу Толстому: "Хотів було спалити деякі речі, давно для цього приготовлені, а спалив все! Яка сила у лукавого, ось чого мене підштовхнув! А я там багато правильного з'ясував і виклав... З нього всі могли б зрозуміти і те, що в мене неясно в попередніх творах..."

Версія третя: містифікація

Існує і конспірологічна версія: вся сцена зі спаленням другого тома поеми була підлаштована, а сам оригінал рукопису був переданий на зберігання людям, які співчувають письменнику, з метою бути опублікованим у більш відповідні політично часи. Нібито, у другому томі були присутні моменти критики влади і у тому вигляді другий том навряд чи пройшов би цензуру.

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На користь третьої версії говорять численні фрагменти чернеток другого тома, що зберігся після тієї ночі. Але щось пішло не так і рукопис "Мертвих душ – 2" так ніколи і не було виявлено. Якщо взагалі вона вціліла.

Як би там не було, те, що трапилося, сильно вдарило по письменнику. Через 9 днів 21 лютого 1852 року Гоголь помер.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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