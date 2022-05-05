Знову доведеться красти: британські санкції боляче вдарили по Росії

Санкції заборонили росіянам виробляти вітчизняні процесори

Росія залишилася без вітчизняних процесорів

Росія не може купувати іноземні технології через санкції з боку заходу, а тепер ще й власні виробляти втратила можливість.

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Причина – ті самі санкції. Велика Британія розширила свої санкції на компанії МЦСТ та "Байкал Електронікс", які розробляють процесори "Ельбрус" та "Байкал", пише kommersant.ru.

"Байкал Електронікс" володіє проєктними та виробничими ліцензіями на всі процесори, але може проводити тільки розробку та тестування нових процесорів у рамках заводу без права на масове їх виготовлення для подальшого продажу споживачам.

Звичайно, росіяни можуть наплювати на цивілізовані правила, але навряд чи захоче з ними співпрацювати хоча б один великий виробник мікросхем.

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До речі, ми вже писали, що російські техногіганти не можуть купити навіть вживане обладнання. Підприємства звернулися за допомогою до уряду, а там не бачать проблеми.