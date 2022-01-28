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Наймасштабніша трагедія NASA: як астронавти померли заради мрії Рейгана

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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28 січня, 13:14
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28 січня 1986 року сталася одна з найвідоміших космічних катастроф для США – американський космічний корабель "Челленджер" зник у білій хмарі вибуху, вбивши сімох астронавтів
Рейган мріяв відправити до космосу простого вчителя
Рейган мріяв відправити до космосу простого вчителя / Фото: Wikipedia

Політ "Челленджера" мав стати ювілейним, 25-м стартом у рамках програми "Спейс шатл". На його будівництво витратили 1,2 млрд доларів.

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У рамках цього польоту президент Рональд Рейган вигадав популістичну, але гарну ідею: відправити до космосу простого вчителя.

Конкурс вчителів та команда

Щоб втілити в життя ідею Рейгана, у США було оголошено конкурс "Вчитель у космосі", на який надійшло 11 тисяч заявок. До другого туру потрапили 118 кандидатів.

У конкурсі перемогла 37-річна Шарон Кріста МакОліфф, а її дублеркою стала посіла друге місце 34-річна Барбара Морган. Остаточні підсумки оголошувалися урочисто – у Білому домі.

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Шарон Кріста МакОліфф пройшла спеціальну підготовку. Фото Wikipedia

Маколіфф була вчителькою соціальних наук середньої школи з Нью-Гемпшира, і саме вона стала першим звичайним громадянином, що вирушає до космосу.

До складу екіпажу експедиції STS-51L увійшли:

  • командир Френсіс Скобі
  • перший пілот Майкл Сміт
  • астронавт Еллісон Онідзука
  • астронавтка Джудіт Рєзнік
  • астронавт Роналд Макнейр
  • астронавт Грегорі Джарвіс
  • вчителька Шарон Кріста МакОліфф

МакОліфф пройшла місяці навчання, а починала з 23 січня, була змушена з іншими астронавтами чекати шість довгих днів, поки запуск "Челленджера" відкладали.

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Зліва направо: Маколіфф, Джарвіс, Резнік, Скобі, Макнейр, Сміт, Онідзука. Фото Wikipedia

Причиною відстрочки були як погодні, і суто технічні проблеми. Нарешті, 28 січня шатл злетів.

Дим та вогонь у прямому ефірі

О 18:38 за Києвом (у США ще не було й півдня) космічний шатл "Челленджер" стартував з мису Канаверал у штаті Флорида, звідки зараз злітають ракети компанії Ілона Маска.

Через сімдесят три секунди сотні людей на Землі, включаючи сім'ю Крісти, побачили, як шатл розсипався в стовпі диму та вогню.

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Ще мільйони людей спостерігали за катастрофою, вижити в якій не міг ніхто, у прямому ефірі.

Експерти пізніше з'ясували: астронавти не постраждали від самого полум'я, але удар кабіни об поверхню води спричинив до миттєвої загибелі всіх, хто був на борту.

Після аварії програму "шатлів" згорнули на 32 місяці. Рейган призначив спеціальну комісію на розслідування причин трагедії. Що ж пішло не так?

Що сталося 28 січня

Катастрофа "Челленджера" стала першою великою аварією шатлу. Президентську комісію з розслідування очолив колишній держсекретар Вільям Роджерс.

До неї увійшли також відомі люди: перший астронавт на Місяці Ніл Армстронг та колишній льотчик-випробувач Чак Єгер.

До розслідування катастрофи підключили Ніла Армстронга, фото Wikipedia

Комісія з'ясувала, що причиною катастрофи став вихід із ладу кільця ущільнювача однієї з двох твердопаливних ракет. Воно не спрацювало через низьку температуру під час запуску.

Практично ніхто не був покараний за трагедію, та низка астронавтів на знак протесту звільнилася. NASA не відправляло людей у космос понад два роки, змінивши характеристики шатлу.

Дублер та уроки в космосі

Агентство закрило програму "Вчитель у космосі", і дублерка Крісти МакОліфф Барбара Морган повернулася до викладання у школі.

Проте Барбара дуже хотіла довести справу своєї колеги до кінця. У 2003 році вона мала летіти з екіпажем шатлу STS-118 на МКС.

Барбара Морган через 21 рік після катастрофи "Челленджера" дісталася орбіти. Фото Wikipedia

Однак 1 лютого 2003 року при спуску з орбіти загинув космічний корабель "Колумбія" із сімома астронавтами на борту і політ Морган був відкладений.

Барбара все ж таки здійснила свою мрію і потрапила в космос, але вже 8 серпня 2007 року – на кораблі "Індевор". Під час польоту вона провела кілька сеансів зв'язку зі шкільними класами.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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