Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
СЕГОДНЯ Техно

Самая масштабная трагедия NASA: как астронавты умерли ради мечты Рейгана

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 13:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
28 января 1986 года случилась одна из наиболее известных космических катастроф для США – американский космический корабль "Челленджер" исчез в белом облаке взрыва, убив семерых астронавтов
Рейган мечтал отправить в космос простого учителя
Рейган мечтал отправить в космос простого учителя / Фото: Wikipedia

Полет "Челленджера" должен был стать юбилейным, 25-м стартом в рамках программы "Спейс шаттл". На его строительство потратили 1,2 млрд долларов.

Читайте также: Ради всего человечества: астронавты сгорели заживо, чтобы мы добрались до Луны

Реклама

В рамках этого полета президент Рональд Рейган придумал популистичную, но красивую идею: отправить в космос простого учителя.

Конкурс учителей и команда

Чтобы воплотить в жизнь идею Рейгана, в США был объявлен конкурс "Учитель в космосе", на который поступило 11 тысяч заявок. Во второй тур попали 118 кандидатов.

В конкурсе победила 37-летняя Шарон Криста МакОлифф, а ее дублером стала занявшая второе место 34-летняя Барбара Морган. Окончательные итоги оглашались торжественно – в Белом доме.

Реклама
Шарон Криста МакОлифф прошла специальную подготовку. Фото Wikipedia

Маколифф была учительницей социальных наук средней школы из Нью-Гэмпшира, и именно она стала первым обычным гражданином, отправляющимся в космос.

В состав экипажа экспедиции STS-51L вошли:

  • командир Фрэнсис Скоби
  • первый пилот Майкл Смит
  • астронавт Эллисон Онидзука
  • астронавтка Джудит Резник
  • астронавт Роналд Макнейр
  • астронавт Грегори Джарвис
  • учительница Шарон Криста МакОлифф

МакОлифф прошла месяцы обучения, а, начинала с 23 января, была вынуждена с другими астронавтами ждать шесть долгих дней, пока запуск "Челленджера" откладывали.

Реклама
Слева направо: Маколифф, Джарвис, Резник, Скоби, Макнейр, Смит, Онидзука. Фото Wikipedia

Причиной отсрочки были как погодные, так и чисто технические проблемы. Наконец, 28 января шаттл взлетел.

Дым и огонь в прямом эфире

В 18:38 по Киеву (в США еще не было и полудня) космический шаттл "Челленджер" стартовал с мыса Канаверал в штате Флорида, откуда сейчас взлетают ракеты компании Илона Маска.

Семьдесят три секунды спустя сотни людей на Земле, включая семью Кристы, увидели, как шаттл рассыпался в столбе дыма и огня.

Читайте также: Пережил катастрофу шаттла и вернулся в космос спустя 30 лет: невероятная история мяча

Еще миллионы людей наблюдали за катастрофой, выжить в которой не мог никто, в прямом эфире.

Эксперты позже выяснили: астронавты не пострадали от самого пламени, но удар кабины о поверхность воды привел к мгновенной гибели всех, кто находился на борту.

После аварии программу "шаттлов" свернули на 32 месяца. Рейган назначил специальную комиссию для расследования причин трагедии. Что же пошло не так?

Что случилось 28 января

Катастрофа "Челленджера" стала первой крупной аварией шаттла. Президентскую комиссию по расследованию возглавил бывший госсекретарь Уильям Роджерс.

В нее вошли также известные люди: первый астронавт на Луне Нил Армстронг и бывший летчик-испытатель Чак Йегер.

К расследованию катастрофы подключили Нила Армстронга, фото Wikipedia

Комиссия выяснила, что причиной катастрофы стал выход из строя уплотнительного кольца одной из двух твердотопливных ракет. Оно не сработало из-за низкой температуры во время запуска.

Практически никто не был наказан за трагедию, и ряд астронавтов в знак протеста уволились. NASA не отправляло людей в космос более двух лет, изменив характеристики шаттла.

Дублер и уроки в космосе

Агентство закрыло программу "Учитель в космосе", и дублер Кристы МакОлифф Барбара Морган вернулась к преподаванию в школе.

Тем не менее, Барбара очень хотела довести дело своей коллеги до конца. В 2003 году она должна была лететь с экипажем шаттла STS-118 на МКС.

Барбара Морган спустя 21 год после катастрофы "Челленджера" добралась до орбиты. Фото Wikipedia

Однако 1 февраля 2003 при спуске с орбиты погиб космический корабль "Колумбия" с семью астронавтами на борту, и полет Морган был отложен.

Барбара все же осуществила свою мечту и попала в космос, но уже 8 августа 2007 года – на корабле "Индевор". Во время полета она провела несколько сеансов связи со школьными классами.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александра Захарова Самая масштабная трагедия NASA: как астронавты умерли ради мечты Рейгана Александра Захарова · Редактор Техно Сегодня
Александр Трикиша Реванш Усика и Джошуа придется перенести: свинью подсунул Фьюри Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Илон Маск запускает производство смешных роботов в лосинах: кому они понадобятся Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

36606.75

Binance Coin (BNB)

385.56

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

106.94

Theta (THETA)

2.92

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять