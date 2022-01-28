Самая масштабная трагедия NASA: как астронавты умерли ради мечты Рейгана

28 января 1986 года случилась одна из наиболее известных космических катастроф для США – американский космический корабль "Челленджер" исчез в белом облаке взрыва, убив семерых астронавтов

Рейган мечтал отправить в космос простого учителя / Фото: Wikipedia

Полет "Челленджера" должен был стать юбилейным, 25-м стартом в рамках программы "Спейс шаттл". На его строительство потратили 1,2 млрд долларов.

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В рамках этого полета президент Рональд Рейган придумал популистичную, но красивую идею: отправить в космос простого учителя.

Конкурс учителей и команда

Чтобы воплотить в жизнь идею Рейгана, в США был объявлен конкурс "Учитель в космосе", на который поступило 11 тысяч заявок. Во второй тур попали 118 кандидатов.

В конкурсе победила 37-летняя Шарон Криста МакОлифф, а ее дублером стала занявшая второе место 34-летняя Барбара Морган. Окончательные итоги оглашались торжественно – в Белом доме.

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Шарон Криста МакОлифф прошла специальную подготовку. Фото Wikipedia

Маколифф была учительницей социальных наук средней школы из Нью-Гэмпшира, и именно она стала первым обычным гражданином, отправляющимся в космос.

В состав экипажа экспедиции STS-51L вошли:

командир Фрэнсис Скоби

первый пилот Майкл Смит

астронавт Эллисон Онидзука

астронавтка Джудит Резник

астронавт Роналд Макнейр

астронавт Грегори Джарвис

учительница Шарон Криста МакОлифф

МакОлифф прошла месяцы обучения, а, начинала с 23 января, была вынуждена с другими астронавтами ждать шесть долгих дней, пока запуск "Челленджера" откладывали.

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Слева направо: Маколифф, Джарвис, Резник, Скоби, Макнейр, Смит, Онидзука. Фото Wikipedia

Причиной отсрочки были как погодные, так и чисто технические проблемы. Наконец, 28 января шаттл взлетел.

Дым и огонь в прямом эфире

В 18:38 по Киеву (в США еще не было и полудня) космический шаттл "Челленджер" стартовал с мыса Канаверал в штате Флорида, откуда сейчас взлетают ракеты компании Илона Маска.

Семьдесят три секунды спустя сотни людей на Земле, включая семью Кристы, увидели, как шаттл рассыпался в столбе дыма и огня.

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Еще миллионы людей наблюдали за катастрофой, выжить в которой не мог никто, в прямом эфире.

Эксперты позже выяснили: астронавты не пострадали от самого пламени, но удар кабины о поверхность воды привел к мгновенной гибели всех, кто находился на борту.

После аварии программу "шаттлов" свернули на 32 месяца. Рейган назначил специальную комиссию для расследования причин трагедии. Что же пошло не так?

Что случилось 28 января

Катастрофа "Челленджера" стала первой крупной аварией шаттла. Президентскую комиссию по расследованию возглавил бывший госсекретарь Уильям Роджерс.

В нее вошли также известные люди: первый астронавт на Луне Нил Армстронг и бывший летчик-испытатель Чак Йегер.

К расследованию катастрофы подключили Нила Армстронга, фото Wikipedia

Комиссия выяснила, что причиной катастрофы стал выход из строя уплотнительного кольца одной из двух твердотопливных ракет. Оно не сработало из-за низкой температуры во время запуска.

Практически никто не был наказан за трагедию, и ряд астронавтов в знак протеста уволились. NASA не отправляло людей в космос более двух лет, изменив характеристики шаттла.

Дублер и уроки в космосе

Агентство закрыло программу "Учитель в космосе", и дублер Кристы МакОлифф Барбара Морган вернулась к преподаванию в школе.

Тем не менее, Барбара очень хотела довести дело своей коллеги до конца. В 2003 году она должна была лететь с экипажем шаттла STS-118 на МКС.

Барбара Морган спустя 21 год после катастрофы "Челленджера" добралась до орбиты. Фото Wikipedia

Однако 1 февраля 2003 при спуске с орбиты погиб космический корабль "Колумбия" с семью астронавтами на борту, и полет Морган был отложен.

Барбара все же осуществила свою мечту и попала в космос, но уже 8 августа 2007 года – на корабле "Индевор". Во время полета она провела несколько сеансов связи со школьными классами.

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