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Несподіване відкриття: експериментальні ліки від раку виявились засобом для схуднення

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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21 січня, 15:44
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Вчені виявили в експериментальних ліках від раку потенціал у зовсім іншій галузі медицини. Засіб може стати вирішенням проблеми з ожирінням
Ліки від раку поможуть з ожирінням
Ліки від раку поможуть з ожирінням / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Препарат ADI-PEG 20 вивчається як потенційний засіб для лікування ряду видів раку, таких як саркома, рак грудей та підшлункової залози.

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Він працює, руйнуючи амінокислоту в крові (аргінін), яка позбавляє ракових клітин важливого джерела палива.

Дослідження показали, що активність генів, відповідальних за розщеплення аргініну, значно підвищується, коли організм входить у стан голодування.

Вчені вирішили дізнатися, чи можна використовувати цей препарат для імітації ефектів голодування та провели експерименти на мишах.

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Вони показали, що препарат змушує клітини брати участь у процесі самопоїдання, що називається аутофагією, при якому вони спалюють свої власні відходи як паливо.

Було виявлено, що ліки захищають генетично модифікованих для схильності до ожиріння мишей від збільшення ваги, а також викликає втрату ваги у мишей з ожирінням, які знаходяться на дієті з високим вмістом жирів та цукру.

Накопичення жиру (білі точки) у звичайних мишей порівняно з піддослідними

Крім того, він покращив рівень холестерину та чутливість до інсуліну у гризунів, зменшив запалення та зменшив накопичення жиру в печінці.

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Результати дослідження продемонстрували потенціал препарату, але вчені зазначають, що його ефективність може працювати лише у короткостроковій перспективі, тому що він має білкову основу, а це може викликати імунну відповідь, повідомляє newatlas.com.

Раніше ми повідомляли, що серце свині вперше успішно пересадили людині. 57-річному американцю Девіду Беннету із небезпечним для життя захворюванням пересадили серце генетично модифікованої свині.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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