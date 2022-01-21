Неожиданное открытие: экспериментальное лекарство от рака оказалось средством для похудения

Ученые обнаружили в экспериментальном лекарстве от рака потенциал в совсем другой области медицины. Средство может стать решением проблемы с ожирением

Лекарство от рака поможет с ожирением / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Препарат ADI-PEG 20 изучается в качестве потенциального средства для лечения ряда видов рака, таких как саркома, рак груди и поджелудочной железы.

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Он работает, разрушая аминокислоту в крови (аргинин), которая лишает раковые клетки важного источника топлива.

Исследования показали, что активность генов, ответственных за расщепление аргинина, значительно повышается, когда организм входит в состояние голодания.

Ученые решили узнать, можно ли использовать этот препарат для имитации эффектов голодания, и провели эксперименты на мышах.

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Они показали, что препарат заставляет клетки участвовать в процессе самопоедания, называемом аутофагией, при котором они сжигают свои собственные отходы в качестве топлива.

Было обнаружено, что лекарство защищает генетически модифицированных для предрасположенности к ожирению мышей от увеличения веса, а также вызывает потерю веса у мышей с ожирением, которые находятся на диете с высоким содержанием жиров и сахара.

Накопление жира (белые точки) у обычных мышей по сравнению с подопытными

Кроме того, он улучшил уровень холестерина и чувствительность к инсулину у грызунов, уменьшил воспаление и уменьшил накопление жира в печени.

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Результаты исследования продемонстрировали потенциал препарата, но ученые отмечают, что его эффективность может работать только в краткосрочной перспективе, так как он имеет белковую основу, а это может вызвать иммунный ответ, сообщает newatlas.com.

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