Неожиданное открытие: экспериментальное лекарство от рака оказалось средством для похудения

Препарат ADI-PEG 20 изучается в качестве потенциального средства для лечения ряда видов рака, таких как саркома, рак груди и поджелудочной железы.
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Он работает, разрушая аминокислоту в крови (аргинин), которая лишает раковые клетки важного источника топлива.
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Исследования показали, что активность генов, ответственных за расщепление аргинина, значительно повышается, когда организм входит в состояние голодания.
Ученые решили узнать, можно ли использовать этот препарат для имитации эффектов голодания, и провели эксперименты на мышах.
Они показали, что препарат заставляет клетки участвовать в процессе самопоедания, называемом аутофагией, при котором они сжигают свои собственные отходы в качестве топлива.
Было обнаружено, что лекарство защищает генетически модифицированных для предрасположенности к ожирению мышей от увеличения веса, а также вызывает потерю веса у мышей с ожирением, которые находятся на диете с высоким содержанием жиров и сахара.
Кроме того, он улучшил уровень холестерина и чувствительность к инсулину у грызунов, уменьшил воспаление и уменьшил накопление жира в печени.
Результаты исследования продемонстрировали потенциал препарата, но ученые отмечают, что его эффективность может работать только в краткосрочной перспективе, так как он имеет белковую основу, а это может вызвать иммунный ответ, сообщает newatlas.com.
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