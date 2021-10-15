Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі 👑 Міс Україна-Всесвіт
СЬОГОДНІ Техно

Експериментальні ліки знищило пухлини у невиліковно хворих раком

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
15 жовтня, 20:48
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Група вчених з Лондонського інституту досліджень раку провела випробування нових ліків, яке знищило раніше невиліковні пухлини у деяких хворих на рак голови і шиї
Вчені змогли вилікувати рак за допомогою експериментальних ліків
Вчені змогли вилікувати рак за допомогою експериментальних ліків / Фото: Pixabay

Введення пацієнтам двох иммунотерапевтических препаратів сприяло зменшенню пухлин у пацієнтів з пізніми стадіями раку.

Читайте також: Перша в світі штучна нирка позбавить людей від діалізу

Реклама

Деякі з пацієнтів пішли практично без раку, а в цілому учасники дослідження вживали на три місяці довше, ніж ті, хто лікувався за допомогою більш традиційної хіміотерапії,

"Коли мені розповіли про випробуваннях, я без вагань приєднався – що мені було втрачати?", – зізнався один з учасників дослідження Баррі Амброуз в інтерв'ю The Guardian.

Лікарі йому сказали, що його рак горла невиліковний, тому що він поширився на його легені.

Фото: Pixabay

Нове лікування повністю позбавило його від раку в горлі через вісім тижнів, а подальша хіміотерапія і операція також вивели рак з його легенів.

Реклама

"У мене практично не було побічних ефектів, я міг займатися улюбленими справами: кататися на яхті, велосипеді і проводити час з сім'єю", – додав Амброуз.

Проте, подальша доля нових ліків поки невідома. Клінічні випробування третьої фази не змогли досягти статистичної значущості для всіх пацієнтів.

Це метод вимірювання, який використовують вчені, щоб визначити, чи дійсно лікування мало ефект або результат виник випадково.

Реклама

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Краса космосу
Кращі астрономічні фото
Фото кільцевого сонячного затемнення в Тибеті виграло головну нагороду
Переможці в інших номінаціях
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Опитування
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти