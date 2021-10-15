Експериментальні ліки знищило пухлини у невиліковно хворих раком

Група вчених з Лондонського інституту досліджень раку провела випробування нових ліків, яке знищило раніше невиліковні пухлини у деяких хворих на рак голови і шиї

Вчені змогли вилікувати рак за допомогою експериментальних ліків / Фото: Pixabay

Введення пацієнтам двох иммунотерапевтических препаратів сприяло зменшенню пухлин у пацієнтів з пізніми стадіями раку.

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Деякі з пацієнтів пішли практично без раку, а в цілому учасники дослідження вживали на три місяці довше, ніж ті, хто лікувався за допомогою більш традиційної хіміотерапії,

"Коли мені розповіли про випробуваннях, я без вагань приєднався – що мені було втрачати?", – зізнався один з учасників дослідження Баррі Амброуз в інтерв'ю The Guardian.

Лікарі йому сказали, що його рак горла невиліковний, тому що він поширився на його легені.

Фото: Pixabay

Нове лікування повністю позбавило його від раку в горлі через вісім тижнів, а подальша хіміотерапія і операція також вивели рак з його легенів.

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"У мене практично не було побічних ефектів, я міг займатися улюбленими справами: кататися на яхті, велосипеді і проводити час з сім'єю", – додав Амброуз.

Проте, подальша доля нових ліків поки невідома. Клінічні випробування третьої фази не змогли досягти статистичної значущості для всіх пацієнтів.

Це метод вимірювання, який використовують вчені, щоб визначити, чи дійсно лікування мало ефект або результат виник випадково.