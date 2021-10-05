Facebook та Instagram відновили свою роботу

Facebook та Instagram почали працювати після глобального збою. Соціальні мережі не працювали понад 6 годин.
У Facebook ще не робили офіційної заяви про те, що соцмережі вже працюють. Однак на смартфонах і комп'ютерах ними вже можна користуватися.
За інформацією американського журналіста Браяна Кербса, збій відбувся через оновлення протоколу динамічної маршрутизації (BGP). Він зазначив, що оновлення заборонило віддаленим користувачам скасувати зміни, а люди з фізичним доступом не мали мережевого чи логічного доступу. Тому робота була заблокована з обох кінців.
Збій в роботі Facebook
- Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger перестали працювати ввечері понеділка, 4 жовтня. Відразу після збою, керівник компанії Facebook Марк Цукерберг втратив 6,6 млрд доларів і опустився в списку Forbes.
- Через блокування перепусток, працівники Facebook не могли потрапити в офіс і почати вирішувати проблему.
- Згодом з'явилися кілька варіантів причин, чому стався глобальний збій. У Facebook теж прокоментували ситуацію.
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- Витік даних 1,5 мільярда користувачів Facebook не пов'язаний зі збоєм.
- По всьому світу лягли Netflix, Tik-Tok, Instagram і інші сервіси. Користувачі поскаржилися на проблеми з доступом до соцмереж.