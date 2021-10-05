Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Обвал соцмереж і сервісів 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Техно

Facebook та Instagram відновили свою роботу

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
5 жовтня, 01:11
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Соціальні мережі не працювали протягом кількох годин
Соцмережі не працювали у всьому світі/Колаж: Сьогодні
Соцмережі не працювали у всьому світі/Колаж: Сьогодні

Facebook та Instagram почали працювати після глобального збою. Соціальні мережі не працювали понад 6 годин.

У Facebook ще не робили офіційної заяви про те, що соцмережі вже працюють. Однак на смартфонах і комп'ютерах ними вже можна користуватися.

Реклама

За інформацією американського журналіста Браяна Кербса, збій відбувся через оновлення протоколу динамічної маршрутизації (BGP). Він зазначив, що оновлення заборонило віддаленим користувачам скасувати зміни, а люди з фізичним доступом не мали мережевого чи логічного доступу. Тому робота була заблокована з обох кінців.

Збій в роботі Facebook

  • Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger перестали працювати ввечері понеділка, 4 жовтня. Відразу після збою, керівник компанії Facebook Марк Цукерберг втратив 6,6 млрд доларів і опустився в списку Forbes.
  • Через блокування перепусток, працівники Facebook не могли потрапити в офіс і почати вирішувати проблему.
  • Згодом з'явилися кілька варіантів причин, чому стався глобальний збій. У Facebook теж прокоментували ситуацію.

Читайте також

Володимир Козир
Володимир Козир Редактор розділу Україна

У журналістиці з 2017 року. Працював в інтернет-виданнях та на телебаченні. Народився у місті Рівному. Закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «видавнича справа та редагування». Нині вивчаю рекламу і зв’язки з громадськістю у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Інтереси: фото та кіно.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти