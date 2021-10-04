Злом, саботаж або помилка в системі? У Facebook так і не назвали причину глобального збою

У компанії працюють над відновленням роботи соцмережі

Через збій люди вимушені переходити на інші соцмережі/Колаж: Сьогодні

Глобальний збій в роботі Facebook, Instagram, WhatsApp міг статися через видалення записів DNS (системи доменних імен). Вони допомагають системами знайти соціальну мережу в Інтернеті.

Про це інформує Reuters.

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Ситуація зі збоєм

Експерти з безпеки, які відстежують ситуацію зі збоєм в соцмережах, відзначили, що причиною відключення могла стати помилка конфігурації, яка могла бути результатом внутрішньої помилки. Водночас фахівці не виключають можливість саботажу з боку провайдерів.

Імовірність злому

Експерти допускають можливість злому соцмереж, проте вважають цей варіант малоймовірним. Вони припускають, що сервіси могли піддатися масовій атаці типу "відмова в обслуговуванні". За інформацією фахівців, така операція зажадає або координації між могутніми злочинними угрупованнями, або дуже інноваційної техніки.

Що кажуть у Facebook

У компанії працюють над проблемою.

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"Щирі вибачення перед усіма, кого прямо зараз торкнулися перебої в роботі сервісів Facebook. У нас виникли проблеми з мережею, і команди працюють якомога швидше, щоб налагодити та відновити якомога швидше", — написав у Twitter технічний директор Facebook Майк Шрепфер.

Що відомо про збій

Збій в роботі Facebook, Instagram, WhatsApp стався ввечері понеділка, 4 жовтня. Через це програміст Марк Цукерберг втратив 6,6 мільярда доларів і опустився в списку Forbes.

і опустився в списку Forbes. Співробітники не можуть потрапити в офіс Facebook , оскільки їх перепустки заблоковані. Таким чином, вони фізично не можуть розв'язати проблему.

, оскільки їх перепустки заблоковані. Таким чином, вони фізично не можуть розв'язати проблему. Відомо, що витік даних 1,5 мільярда користувачів Facebook не пов'язаний зі збоєм. Дані містять імена користувачів, адреси електронної пошти, номери телефонів, місцезнаходження, стать та ідентифікатор користувача. База з ними була ще наприкінці вересня.

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