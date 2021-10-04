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Злом, саботаж або помилка в системі? У Facebook так і не назвали причину глобального збою

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
4 жовтня, 23:48
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У компанії працюють над відновленням роботи соцмережі
Через збій люди вимушені переходити на інші соцмережі/Колаж: Сьогодні
Через збій люди вимушені переходити на інші соцмережі/Колаж: Сьогодні

Глобальний збій в роботі Facebook, Instagram, WhatsApp міг статися через видалення записів DNS (системи доменних імен). Вони допомагають системами знайти соціальну мережу в Інтернеті.

Про це інформує Reuters.

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Ситуація зі збоєм

Експерти з безпеки, які відстежують ситуацію зі збоєм в соцмережах, відзначили, що причиною відключення могла стати помилка конфігурації, яка могла бути результатом внутрішньої помилки. Водночас фахівці не виключають можливість саботажу з боку провайдерів.

Імовірність злому

Експерти допускають можливість злому соцмереж, проте вважають цей варіант малоймовірним. Вони припускають, що сервіси могли піддатися масовій атаці типу "відмова в обслуговуванні". За інформацією фахівців, така операція зажадає або координації між могутніми злочинними угрупованнями, або дуже інноваційної техніки.

Що кажуть у Facebook

У компанії працюють над проблемою.

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"Щирі вибачення перед усіма, кого прямо зараз торкнулися перебої в роботі сервісів Facebook. У нас виникли проблеми з мережею, і команди працюють якомога швидше, щоб налагодити та відновити якомога швидше", — написав у Twitter технічний директор Facebook Майк Шрепфер.

Що відомо про збій

  • Збій в роботі Facebook, Instagram, WhatsApp стався ввечері понеділка, 4 жовтня. Через це програміст Марк Цукерберг втратив 6,6 мільярда доларів і опустився в списку Forbes.
  • Співробітники не можуть потрапити в офіс Facebook, оскільки їх перепустки заблоковані. Таким чином, вони фізично не можуть розв'язати проблему.
  • Відомо, що витік даних 1,5 мільярда користувачів Facebook не пов'язаний зі збоєм. Дані містять імена користувачів, адреси електронної пошти, номери телефонів, місцезнаходження, стать та ідентифікатор користувача. База з ними була ще наприкінці вересня.

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Володимир Козир
Володимир Козир Редактор розділу Україна

У журналістиці з 2017 року. Працював в інтернет-виданнях та на телебаченні. Народився у місті Рівному. Закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «видавнича справа та редагування». Нині вивчаю рекламу і зв’язки з громадськістю у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Інтереси: фото та кіно.

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