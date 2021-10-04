Злом, саботаж або помилка в системі? У Facebook так і не назвали причину глобального збою

Глобальний збій в роботі Facebook, Instagram, WhatsApp міг статися через видалення записів DNS (системи доменних імен). Вони допомагають системами знайти соціальну мережу в Інтернеті.
Про це інформує Reuters.
Ситуація зі збоєм
Експерти з безпеки, які відстежують ситуацію зі збоєм в соцмережах, відзначили, що причиною відключення могла стати помилка конфігурації, яка могла бути результатом внутрішньої помилки. Водночас фахівці не виключають можливість саботажу з боку провайдерів.
Імовірність злому
Експерти допускають можливість злому соцмереж, проте вважають цей варіант малоймовірним. Вони припускають, що сервіси могли піддатися масовій атаці типу "відмова в обслуговуванні". За інформацією фахівців, така операція зажадає або координації між могутніми злочинними угрупованнями, або дуже інноваційної техніки.
Що кажуть у Facebook
У компанії працюють над проблемою.
"Щирі вибачення перед усіма, кого прямо зараз торкнулися перебої в роботі сервісів Facebook. У нас виникли проблеми з мережею, і команди працюють якомога швидше, щоб налагодити та відновити якомога швидше", — написав у Twitter технічний директор Facebook Майк Шрепфер.
Що відомо про збій
- Збій в роботі Facebook, Instagram, WhatsApp стався ввечері понеділка, 4 жовтня. Через це програміст Марк Цукерберг втратив 6,6 мільярда доларів і опустився в списку Forbes.
- Співробітники не можуть потрапити в офіс Facebook, оскільки їх перепустки заблоковані. Таким чином, вони фізично не можуть розв'язати проблему.
- Відомо, що витік даних 1,5 мільярда користувачів Facebook не пов'язаний зі збоєм. Дані містять імена користувачів, адреси електронної пошти, номери телефонів, місцезнаходження, стать та ідентифікатор користувача. База з ними була ще наприкінці вересня.
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- По всьому світу лягли Netflix, Tik-Tok, Instagram та інші сервіси. Проблеми спостерігаються й у багатьох користувачів з України.
- Facebook, Twitter і LinkedIn блокують акаунти користувачів з Афганістану. Таліби можуть використовувати онлайн-платформи для відстеження цифрової історії афганців або їх соціальних зв'язків.