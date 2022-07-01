Шеф, повний бак: CarPlay від Apple допоможе купити паливо прямо з авто

Хороші новини для водіїв – любителів продукції Apple: за допомогою програми CarPlay можна буде сплатити паливо прямо з панелі приладів авто і заздалегідь дізнатися вартість

Щоб купити паливо, тепер можна не виходити з машини: CarPlay допоможе купити його прямо з панелі приладів / Фото: AppleInsider,

Apple серйозно оновила програму CarPlay, незабаром водії зможуть оплачувати паливо прямо з панелі приладів. Повідомляється, що автомобілісти зможуть використовувати цю функцію одразу після запуску iOS 16, тобто вже цього року.

Також ми писали, що федерали проти TikTok – чому програму хочуть видалити з платформ Apple і Google. Хоча Apple заявила, що новий функціонал CarPlay для всієї панелі приладів з'явиться в автомобілях не раніше кінця 2023 року.

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Однак у медіа просочилася інформація, що водії зможуть використовувати CarPlay для покупки палива зі своїх авто вже до кінця цього року. Інформацію озвучила бензинова компанія HF Sinclair, яка готова використати цю функцію.

Ми надихнуті ідеєю, що споживачі можуть перейти до станції Sinclair і купити паливо з екрану навігації свого автомобіля", – сказав Джек Баргер, старший віце-президент HF Sinclair з маркетингу.

Заправні прив'язані до Apple Maps і надають розширену версію поточної можливості пошуку найближчих заправок. Також очікується, що CarPlay включатиме фільтрацію заправних станцій за ціною.

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Раніше ми також писали, що Nissan відкликає триста тисяч позашляховиків Pathfinder.