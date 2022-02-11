Космическая мозаика: NASA показало первое фото, сделанное самым дорогим телескопом в мире

Ученые NASA неоднократно заявляли, что первые снимки с телескопа Джеймса Уэбба будут отличаться от космических снимков, сделанных другими телескопами. Поэтому их даже изначально не хотели показывать общественности.
Ученые предупреждали, что первые изображения будут размытыми и повторяющимися из 18 сегментов главного зеркала Уэбба. Вот как выглядит первое фото телескопа Джеймса Уэбба:
Эти изображения были получены основной камерой телескопа, называемой камерой ближнего инфракрасного диапазона, и являются частью процесса тонкой настройки телескопа.
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Первой целевой звездой для Джеймса Уэбба была солнцеподобная звезда в созвездии Большой Медведицы HD 84406, расположенная примерно в 260 световых годах от нас.
Ожидается, что выравнивание сегментов зеркал Джеймса Уэбба займет до трех месяцев. После завершения Уэбб будет готов к своей миссии – заглянуть во вселенную глубже, чем когда-либо прежде, пишет space.com.
Контекст.
- Инженеры уже закончили дистанционное перемещение 18 сегментов золотых сот Уэбба с их стартовых позиций.
- Самый большой в мире телескоп Уэбба успешно запустили 25 декабря 2021 года. Его стоимость составляет около 10 миллиардов долларов.
- После этого инженеры развернули все пять слоев солнцезащитного купола Уэбба и его золотое зеркало.
- Также ученые сообщили, что телескоп проработает 20 лет вместо обещанных 5 или 10, так как сумел сэкономить много топлива.