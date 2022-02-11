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Космическая мозаика: NASA показало первое фото, сделанное самым дорогим телескопом в мире

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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11 февраля, 17:57
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Сегодня NASA представило первые в истории изображения с космического телескопа Джеймса Уэбба. Но не ждите ослепительного эффекта
NASA показало первое фото телескопа Джеймса Уэбба
NASA показало первое фото телескопа Джеймса Уэбба / Фото: NASA

Ученые NASA неоднократно заявляли, что первые снимки с телескопа Джеймса Уэбба будут отличаться от космических снимков, сделанных другими телескопами. Поэтому их даже изначально не хотели показывать общественности.

Ученые предупреждали, что первые изображения будут размытыми и повторяющимися из 18 сегментов главного зеркала Уэбба. Вот как выглядит первое фото телескопа Джеймса Уэбба:

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Первое фото телескопа Джеймса Уэбба. Фото: NASA

Эти изображения были получены основной камерой телескопа, называемой камерой ближнего инфракрасного диапазона, и являются частью процесса тонкой настройки телескопа.

Первой целевой звездой для Джеймса Уэбба была солнцеподобная звезда в созвездии Большой Медведицы HD 84406, расположенная примерно в 260 световых годах от нас.

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Ожидается, что выравнивание сегментов зеркал Джеймса Уэбба займет до трех месяцев. После завершения Уэбб будет готов к своей миссии – заглянуть во вселенную глубже, чем когда-либо прежде, пишет space.com.

Контекст.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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